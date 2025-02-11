Başkan Çerçioğlu\'na Nezaket Ziyareti

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ve meclis üyeleri nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerde Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ile meclis üyeleri Çerçioğlu'na Didim ve Karacasu ilçeleri ile Aydın genelinde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu ise gerçekleştirilen yatırımların ve hizmetlerin devam edeceğini belirterek Gençay, Büyükyapıcı ve meclis üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN