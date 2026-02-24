Başkan Çerçioğlu Atatürk Parkı tartışmalarına son noktayı koydu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Çerçioğlu Atatürk Parkı tartışmalarına son noktayı koydu

Başkan Çerçioğlu Atatürk Parkı tartışmalarına son noktayı koydu
24.02.2026 22:37  Güncelleme: 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke'deki iftar programında yaptığı konuşmada, Atatürk Parkı'nın isminin değiştirilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı ve konunun siyaset malzemesi yapılmasına tepki gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Söke Çarşamba Pazarı'nda düzenlenen iftar programı, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilirken, iftar programı sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Atatürk Parkı tartışmalarına son noktayı koyarak konunun siyaset malzemesi yapılmasına tepki gösterdi.

İftar öncesinde ve sonrasında vatandaşlarla tek tek selamlaşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, masaları dolaşarak hemşehrileriyle sohbet etti. İftarın ardından Başkan Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ile birlikte vatandaşlara çay ikramında bulundu. İffar programına katılan vatandaşlar organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kamuoyunda tartışma konusu olan Söke Atatürk Parkı ve "Millet Bahçesi" projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Parkın isminin değiştirilmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Çerçioğlu, konunun siyaset malzemesi yapılmasına tepki gösterdi. Son dönemde Söke Atatürk Parkı'nın 'Millet Bahçesi' projesi kapsamında yeniden düzenleneceği, süreçte ihale hazırlıklarının yapıldığı ve alanın farklı bir konseptle projelendirileceği yönünde tartışmalar gündeme gelmişti. Bu süreçte parkın isminin değiştirileceği iddiaları da kamuoyunda yer buldu. Konuya ilişkin konuşan Başkan Çerçioğlu, bu iddialara sert ifadelerle yanıt vererek, "Atatürk Parkımızla ilgili son noktayı daha önce koymuştum. Atatürk'ün isminin değiştirilmesi mümkün değil. Kendisini bilmez kişiler buradan siyaset üretmeye çalışıyor" dedi.

Çerçioğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün adının siyasi tartışmalara alet edilmesine karşı olduklarını belirterek, "Ulu önderimizin ismini kullanarak onun arkasına sığınarak siyaset üretenleri buradan kınıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, Siyaset, Kültür, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu Atatürk Parkı tartışmalarına son noktayı koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç örgütlerine dev darbe Çok sayıda tutuklama var Suç örgütlerine dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
İki grup arasında silahlı kavga çıktı İki grup arasında silahlı kavga çıktı
Giresun’da kahvehanede kanlı hesaplaşma: 1 kişi hayatını kaybetti Giresun'da kahvehanede kanlı hesaplaşma: 1 kişi hayatını kaybetti
ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi

21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
21:52
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
20:29
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
19:38
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
19:02
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 22:58:58. #.0.4#
SON DAKİKA: Başkan Çerçioğlu Atatürk Parkı tartışmalarına son noktayı koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.