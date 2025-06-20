Başkan Çerçioğlu\'ndan Pazarcı Esnafına Serin Destek

Başkan Çerçioğlu'ndan pazarcı esnafına sıcak günlerde serin destek

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi, sıcak havaların bastırdığı yaz günlerinde hem vatandaşların hem de pazarcı esnaflarının yanında oluyor.

Kentin dört bir yanında kurulan pazar alanlarında limonata ikram eden Büyükşehir Belediyesi, pazarcı esnaflarına ve alışveriş yapan vatandaşlara serin bir nefes aldırıyor. Pazarcı esnafı, sıcak yaz günlerinde gerçekleştirilen limonata ikramından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara ve esnaflara desteklerini sürdürdüklerini belirten Başkan Çerçioğlu, "Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Onların sağlığı ve mutluluğu bizim için çok önemli. Afiyet olsun" ifadelerini kullandı.

"Allah razı olsun Özlem Başkanımızdan"

Kış aylarında sıcak çorba, yaz aylarında ise limonata dağıtılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Sedat Yumurtaş, "Allah razı olsun, çok memnunuz ikramlardan. Kışın özellikle soğuklarda çorba, yazın sıcaklarda limonata dağıtılıyor, Allah kabul etsin. Topuklu Efemizden memnunuz, hizmetlerinin devamını dileriz. Kendisi Ege bölgesinin çalışkan başkanlarından bir tanesi, çok teşekkür ederiz hizmetlerinden dolayı" diye konuştu.

Çalışmalarından dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür eden Songül Yumurtaş ise, "Biz Özlem Başkanımızın çalışmalarından çok memnunuz, kendisini çok seviyoruz. Her zaman yanındayız, aynı bu şekilde çalışmalara devam" dedi.

"Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz"

Her sene yaz aylarında limonata dağıtılmasının pazarcı esnafları ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandığını ifade eden Ali Dursun "Hava sıcak, çok memnun olduk ikramla. Her sene dağıtılıyor bu maşallah. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirten Bedriye Akçam, limonata ikramı ile serinlediklerini söyledi ve "Çok serin geldi, güzel. Kışın çorba dağıtılıyor yazın da limonata, çok memnun oluyoruz biz bundan, iyi oluyor. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yaz ve kış aylarında gerçekleştirilen ikramlardan dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür eden Ahmet Barım, "Teşekkür ederiz Özlem Başkanımıza. Kışın ikramlar ile herkesin içi ısınıyor, yazın da serinliyor. Özlem Başkanımızın başarılarının devamını dilerim" dedi.