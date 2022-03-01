Başkan Çerçioğlu, sanayicileri ağırladı - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu, sanayicileri ağırladı

01.03.2022 14:03
Başkan Çerçioğlu, sanayicileri ağırladı

Yeni kurulan Efeler Sanayici ve İş İnsanları Derneği (EFESİAD) Başkanı Coşkun Cerit ve derneğin yönetim kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Yeni kurulan Efeler Sanayici ve İş İnsanları Derneği (EFESİAD) Başkanı Coşkun Cerit ve derneğin yönetim kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Başkan Çerçioğlu Aydın'ın tarım, hayvancılık ve turizm kenti olmasının yanı sıra bir sanayi kenti de olduğunun altını çizdi. Aydın'da sanayinin daha da gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı yeni kurulan derneğin başkanı Cerit ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Ziyarette Efeler Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Coşkun Cerit ise Başkan Çerçioğlu'nu yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti. - AYDIN

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Özlem Çerçioğlu, Efeler, Tarım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu, sanayicileri ağırladı - Son Dakika


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