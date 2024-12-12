Başkan Çerçioğlu, Şehit Teğmen için hayır düzenledi

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut için hayır düzenledi.

Hayır etkinliği, kahraman şehidin ebediyete uğurlandığı Germencik ilçesi Çarşı Camii önünde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen hayra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hayırdan alan vatandaşlar, duyarlılığından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu, eğitim uçuşu esnasında meydana gelen kazada şehit olan kahraman askerlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Şehit olan kahraman askerlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Vatanımız uğruna can veren tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnet ile anıyoruz. Dualarımız Mehmetçiklerimizle" ifadelerini kullandı. - AYDIN