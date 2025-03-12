Başkan Çetin, Ramazan Ayında Pazar Denetimlerine Katıldı - Son Dakika
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Başkan Çetin, Ramazan Ayında Pazar Denetimlerine Katıldı

Başkan Çetin, Ramazan Ayında Pazar Denetimlerine Katıldı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ramazan ayı süresince pazar alanlarında yapılan denetimlere katıldı. Başkan, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir alışveriş deneyimi yaşamaları için zabıta ekipleriyle birlikte çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

12.03.2025 12:19  Güncelleme: 12:27
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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Ramazan ayında pazar alanlarında yaptığı denetimlere katıldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ramazan ayı kapsamında pazar alanlarında alışveriş yapan vatandaşları ve pazarcı esnafını ziyaret etti. Başkan Çetin, zabıta ekipleri ile birlikte Ramazan ayında vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları, rahat ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

"Huzurlu bir Ramazan ayı geçirilmesi için ekiplerimiz sürekli sahada olacak"

Vatandaşların Ramazan ayında huzurla alışveriş yapabilmeleri için denetimlere devam ettiklerini belirten Başkan Çetin, "Hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için ürünlerin kalitesi, malzemelerin tazeliği ve hijyeni konusunda yoğun denetimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın huzurlu bir Ramazan ayı geçirmesi için ekiplerimiz sürekli sahada olacak. Pazar alanlarındaki rutin denetimlerine de ara vermeden devam ederken, Ramazan ayı vesilesi ile kapsamlı denetimlerimiz artarak devam edecek" dedi.

Pazar yerini gezerken ilçe halkı ile sohbet eden Başkan Çetin, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli hizmet alabilmesi için iftar vaktine kadar denetimlerini titizlikle sürdürdü. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Çetin, Ramazan Ayında Pazar Denetimlerine Katıldı - Son Dakika

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