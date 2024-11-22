Başkan Çiftçi Kariyer Günleri'nde Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Başkan Çiftçi Kariyer Günleri'nde Öğrencilerle Buluştu

Başkan Çiftçi Kariyer Günleri\'nde Öğrencilerle Buluştu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 11. sınıf öğrencileriyle yaptığı toplantıda kariyer deneyimlerini paylaştı. Öğrencilere, tercih ettikleri alanlarda kendilerini geliştirmeleri ve bilgi birikimlerini artırmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

22.11.2024 15:53  Güncelleme: 15:55
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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Kariyer Günleri" etkinlikleri kapsamında 11. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Gençlere tecrübelerini aktaran Çiftçi, "Hayatta karşılaştığınız herkes sizin için bir tecrübedir. Tercih ettiğiniz alanlarda kendinizi geliştireceksiniz, bilginizi artıracaksınız ve mesleğinizi icra edeceksiniz" dedi.

Başkan Bünyamin Çiftçi, eğitim ve meslek hayatındaki tecrübelerinden söz ederek, gençlerin sorularını yanıtladı. Programa Başkan Çiftçi'nin yanı sıra Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir ve çok sayıda öğrenci katıldı. Bünyamin Çiftçi, "Sizlerle bir arada olmanın heyecanını yaşadığımı ifade ediyorum. Bugün uzun zamandan beri yapmaya çalıştığımız bir programın bir diğerini sizlerle gerçekleştireceğiz. Amacımız sizlerle sohbet etmek. Kariyer Günleri kapsamında lise öğrencilerimizle, bilgi birikim paylaşımı sayesinde belki kendinize yeni yollar çizersiniz anlamında faydalı olur diye bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kendi hayatından kesitler anlatan Çiftçi, "Çocukluğumdan beri Çayırova'da yaşıyorum. İlkokulu Demirsaç'ta, ortaokulu Çayırova Ortaokulu'nda okudum, liseyi STFA Anadolu Teknik Lisesi'ndeki İnşaat Bölümünde okudum. Sonrasında da üniversite yaşamını, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladım, daha sonrasında da Gebze Teknik Üniversitesi'nde Deprem ve Yapı Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptım. 21 sene serbest mühendis olarak çalıştım ve 2019'da nasip oldu çocukluğumun geçtiği ve halen yaşamakta olduğum Çayırova'mıza hizmet etmek nasip oldu ve belediye başkanlığı görevindeyim" diye konuştu.

"Bilginizi artıracaksınız ve mesleğinizi icra edeceksiniz"

Başkan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübeleri sizlerle paylaştığımız zaman en azından sizin onlardan istifade etme şansınız oluyor. Hayatta karşılaştığınız herkes sizin için bir tecrübedir. Tercih ettiğiniz alanlarda kendinizi geliştireceksiniz, bilginizi artıracaksınız ve mesleğinizi icra edeceksiniz. Belki aranızdan arkadaşlar, farklı bölümleri tercih edecek bunlar da çok mümkün. Şu andaki kazanımınızla tecrübe ve hayata bakışınız biraz daha şekilleniyor"

Konuşmasının ardından Başkan Çiftçi, gençlerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı ve üniversite yaşamından ve meslek hayatından örnekler vererek, öğrencileri bilgilendirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Bünyamin Çiftçi, Yerel Yönetim, Çayırova, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çiftçi Kariyer Günleri'nde Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

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