Başkan Çırpanoğlu, Kapalı Pazar Yerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Başkan Çırpanoğlu, Kapalı Pazar Yerini Ziyaret Etti

Başkan Çırpanoğlu, Kapalı Pazar Yerini Ziyaret Etti

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, her salı kurulan kapalı pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, talepleri dinledi ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

29.01.2025 12:22  Güncelleme: 12:27
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Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, her salı günü ilçede kurulan kapalı pazar yerini ziyaret etti.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Çırpanoğlu, ilçede her salı kurulan kapalı pazar yerini ziyaret etti. Çırpanoğlu, pazar alışverişi yapan vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Pazar esnafına kolaylıklar dileyen Başkan Çırpanoğlu, tezgahları tek tek gezerek esnafın durumu ve talepleri hakkında da bilgi aldı.

Semt pazarlarının geçmişten günümüze kültürümüzün bir parçası olduğu, günlük hayatın nabzının attığı ve gündelik yaşam pratiklerinin yaşandığı yerler olması bakımından pazar yerlerinin önemini vurgulayan Başkan Çırpanoğlu, kapalı pazar yerini ziyaret ederek hem pazar esnafının sorunları ve önerileri üzerine fikir alışverişinde bulundu hem de hemşehrileri ile samimi bir ortamda sohbet etti. Çırpanoğlu, esnafın daha rahat çalışabilmesi ve vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Ziyaretinin sonunda, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmeyen Başkan Çırpanoğlu, ilgisi ve desteği için hemşehrilerine teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan, Politika, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çırpanoğlu, Kapalı Pazar Yerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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