Kocasinan Akademileri\'nden görkemli yıl sonu sergisi

Kocasinan Belediyesi ile Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde açılan kursların 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası Yıl Sonu Sergisi', yoğun katılımla gerçekleştirildi. Birbirinden özel el emeği ürünlerin sergilendiği programda kursiyerlerin yıl boyunca ortaya koyduğu çalışmalar büyük beğeni topladı. Açılışta konuşan Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Akademileri artık sadece eğitim değil, sosyal hayatın merkezi oldu" dedi.

Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Kocasinan Akademi tesisinde düzenlenen serginin açılışına Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rabiye Özlem Ulutabanca, Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nihat Altınoluk, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti teşkilat mensupları, meclis üyeleri, muhtarlar, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Serginin açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, kursiyerlerin ortaya koyduğu eserlerin büyük bir emeğin ürünü olduğunu belirterek, kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür etti. Kocasinan Akademilerin ilk kuruluş amacının vatandaşların boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve mesleki beceriler kazanmaları olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, bugün gelinen noktada akademilerin çok daha büyük bir misyona ulaştığına dikkat çekerek, "Akademiler, beklediğimizden çok daha büyük bir anlam kazandı. Özellikle hanım kardeşlerimiz, "Buralar artık bizim için bir sosyalleşme mekanı, bir terapi merkezi haline geldi. Burada bir araya geliyor, sohbet ediyor, muhabbet ediyor; iyi günümüzde sevincimizi, Allah göstermesin zor günümüzde ise acımızı paylaşıyoruz. Buralar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu." diyorlar. Böyle olunca akademiler, kendi asli hüviyetlerinin ötesine geçerek insanları bir araya getiren, kaynaştıran mekanlar haline geldi. Bu nedenle mahallelerimizde yeni akademilerin açılması yönünde yoğun bir talep oluştu. Yapılan işin doğru bir hizmet ve doğru bir yatırım olduğunun karşılığını görmek bizleri de son derece memnun etti. Her geçen gün artan bu talep karşısında biz de imkanlarımız ölçüsünde akademilerin sayısını artırmaya, daha fazla hemşehrimizi bu hizmetlerle buluşturmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda akademilerin sayısını artırmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Zümrüt Mahallesi'ne yeni bir Kocasinan Akademi kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Kadınlara yönelik yapılan yatırımların aslında aileye ve topluma yapılan yatırımlar olduğunun altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, akademiler sayesinde kadınların hem kişisel gelişimlerine katkı sağladığını hem de sosyal hayatın içerisinde daha aktif rol aldığına değinerek, "Akademiler yalnızca kurs merkezleri değil. Bazılarında çocuk kulüplerimiz bulunuyor. Bunun yanında spor tesislerimiz ve spor kulüplerimizle de hizmet veriyoruz. İçinde bulunduğumuz tesis, şu anda Kayseri'nin en büyük tesislerinden biri olma özelliğine sahiptir. Burada eğitim birimlerimiz, spor alanlarımız, çocuk kulübümüz ve gençlerimize hizmet veren Sinan Kütüphanesi yer almaktadır. Kısacası burası büyük bir yaşam ve eğitim kompleksidir. İnşallah yeni yapacağımız tesislerle bu hizmetleri daha da genişleteceğiz. Bunların tamamı vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerdir. Bu noktada Rabbim devletimize ve milletimize daha çok imkan versin. İmkan olduğu için bunlar yapılabiliyor. Devletin, belediyenin ve vatandaşın imkanları aslında milletin ortak imkanlarıdır. Bu imkanlar yeniden millete hizmet olarak geri dönmektedir. Bu hizmetlerin hayata geçirilmesinde, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade olmak üzere, devletimizin tüm kademelerinde sürdürülen çalışmaların büyük payı vardır. Bizlerin burada gerçekleştirdiği projeler de sonuç olarak vatandaşımıza hizmet olarak dönmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. İnşallah bu güzel mekanlar daha nice güzel hizmetlere vesile olur. Sizlerle daha nice güzel hizmetlerde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum" İfadelerine yer verdi.

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen akademilerin önemli bir sosyal sorumluluk örneği olduğunu belirterek, vatandaşların ücretsiz ve kaliteli hizmetlere ulaşmasının son derece değerli olduğunu söyledi. Kaymakam Ermiş, özellikle kadınların, çocukların ve dezavantajlı grupların bu hizmetlerden faydalanabilmesinin kamu hizmetlerinin toplumun her kesimine ulaşması açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nihat Altınoluk da Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, hayat boyu öğrenme faaliyetlerine verdiği desteklerden dolayı Kocasinan Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler incelenerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Öte yandan Kocasinan Akademi Ertuğrulgazi, Erciyesevler ve Yakut tesislerinde açılan yıl sonu sergileri, 5 Haziran akşamına kadar 09.00 ile 17.30 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. - KAYSERİ