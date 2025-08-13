Başkan Çolakbayrakdar\'dan Ak Parti\'nin 24. kuruluş yıldönümü mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti'nin 24. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti'nin gerçekleştirdiği yatırımlar, yenilikler ve benzersiz icraatlarla Türkiye tarihine geçtiğini ve hizmet destanları yazdığını belirterek, "Milletin Adamı, Mazlumların Umudu, Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan ve sayısız projeyle ülkemize çağ atlatan AK Parti'nin 24. kuruluş yıldönümü kutlu olsun." dedi.

"Büyük bir ailenin parçasıyız." diyen Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şunları söyledi: "Umudun, geleceğin ve icraatın adı AK Parti ailesinin bir ferdi olarak, 14 Ağustos 2001'den bu yana devam eden bu büyük yolculuğun içinde olmaktan gurur duyuyoruz. Bu zaman diliminde aziz milletimiz, bayrağımız, ezanımız ve devletimiz için 15 Temmuz'da olduğu gibi dimdik durduk ve hamdolsun ki, her türlü şer odağına karşı yine dik durmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadeleye durmaksızın devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ülkemiz, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri oldu. Çünkü Türkiye için hedef koyan tek parti AK Parti'dir. İlk günkü aşkımızla, heyecanımızla ve ilk günkü yola çıkış anlayışımızla bu kutsal davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Aziz milletimize söz verdiğimiz gibi 2053 ve 2071 Türkiye'sine istikrarla, huzurla ve selametle ulaşacağız. Tek vücut halinde hareket ederek büyük Türkiye hedefine ulaşacağımıza inancımız sonsuzdur. Bizler, büyük bir ailenin birer parçası olarak hep beraber şehrimiz ve ülkemiz için katkı koymaya, güçlü ve büyük Türkiye için çalışmaya gayret edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar partimizin değişik kademelerinde hizmette bulunmuş tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, ahirete irtihal edenlere Rabbim'den rahmet diliyor, AK Parti'nin 24. kuruluş yıldönümü kutlu olsun."

Başkan Çolakbayrakdar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı aşk ve şevkle çalışmaları artırarak sürdüreceklerini ve "Büyük ve Güçlü Türkiye" idealine aynı ruh, inanç ve azimle yürümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ