Başkan Çolakbayrakdar: "Fevziçakmak'a ilgi çekecek bir kütüphane kazandıracağız" - Son Dakika
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Başkan Çolakbayrakdar: "Fevziçakmak'a ilgi çekecek bir kütüphane kazandıracağız"

13.10.2022 14:21
Başkan Çolakbayrakdar: "Fevziçakmak'a ilgi çekecek bir kütüphane kazandıracağız"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Fevziçakmak Mahallesi'ne kazandırılacak olan 535 metrekare alana sahip Sinan Kütüphanesi'nin inşaatını yerinde inceledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Fevziçakmak Mahallesi'ne kazandırılacak olan 535 metrekare alana sahip Sinan Kütüphanesi'nin inşaatını yerinde inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, özellikle gençler başta olmak üzere 7'den 70'e herkesin ilgisini çekeceği yeni kütüphanenin bir cazibe merkezi olacağını söyledi.

Fevziçakmak Mahallesi'nde yapımı devam eden Sinan Kütüphanesi'nin inşaatını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin mutluluk ve huzur içerisinde verimli ve keyifli vakit geçirecekleri ve onların hayatına değer katacak mekanları inşa ettiklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Fevziçakmak Mahallemizde yapımı devam eden Sinan Kütüphanesi'nin inşaatını inceledik. İnşallah tamamlandığında gençlerimize yeni bir mekan daha hazırlanmış olacak. Gençlerimizin hem ders çalışacakları hem de verimli vakit geçirecekleri ve Kafe Sinan'ında yer aldığı yeni bir tesis kazandıracağız. Biliyorsunuz ki Kocasinan Akademi, Gençlik Kulübü, Çocuk Kulübü ve diğer bütün alanlarda hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle her bir mahallemize değişik renk ve heyecan katacak çalışmalar yapıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin mutluluk ve huzur içerisinde verimli ve keyifli vakit geçirecekleri ve onların hayatına değer katacak mekanları inşa edip hayata geçirebilmektir. Özellikle yaptığımız hizmetler, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir."

Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin yaşamaktan keyif alabileceği ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa etmek için durmadan çalıştıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Fevziçakmak'a ilgi çekecek bir kütüphane kazandıracağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar: "Fevziçakmak'a ilgi çekecek bir kütüphane kazandıracağız" - Son Dakika
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