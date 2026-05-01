Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Çolakbayrakdar; "Gece gündüz çalışıyor, şehri geleceğe hazırlıyoruz"

01.05.2026 11:54  Güncelleme: 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, esnafın yoğun olduğu ve Kayseri'nin en işlek yerlerinden biri olan Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nin bir kısmını gece geç saatlere kadar rekor sürede yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu. Kocasinan Belediyesi olarak her alanda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, hayatın her alanında herkesin yaşamaktan keyif alabileceği bir şehir inşa etmeye devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir altyapıya kavuşuyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Kayseri'nin köklü mahallelerinden biri olan Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nin bir kısmını gece geç saatlere kadar çalışarak yeniledi. Kaldırım ve yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Kocasinan'ın her bir bölgesinde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun çalışmalarımız sürecek. İhtiyaç olan her bölgede çalışmalarımız artarak devam edecek. Bütün gayretimiz, içinde yaşadığımız mahallelerimizin değerini artırmak, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve insanımızı daha mutlu etmektir. Özellikle şehrin geleceğine en az 50 yıl hizmet verecek olan dev fabrikalarımız, asfalt plentimiz, agrega üretim merkezimiz ve yeni araçlarımızla birlikte hızlı bir şekilde yol ve asfalt çalışmaları yapıyoruz. Hemşehrilerimizin konforu için çalışıyor ve hizmet üretiyoruz. Bizler biliyoruz ki yaptığımız işler, insanımızın hayatına değer katacak hizmetlerdir. Bu noktada bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da elimizden ne geliyorsa çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Yapılan çalışmaların şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle vatandaşlara daha güzel yaşam imkanları sağladıklarını sözlerine ekledi.

Yenileme çalışmaları kapsamında tamamlanan asfalt çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise bölgenin çehresini değiştiren konforlu ve kalıcı hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor
5 yaşındaki Hamza’nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın ailesi iddianamenin iadesini istedi Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi iddianamenin iadesini istedi
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
İmamoğlu bütün tutukluların tahliyesini istedi İmamoğlu bütün tutukluların tahliyesini istedi
Yemek yapmadı diye eşini döverek öldüren sanığa 14 yıl hapis Yemek yapmadı diye eşini döverek öldüren sanığa 14 yıl hapis

13:01
Fas Sultanı’na benzetilen Cem Yılmaz’dan güldüren paylaşım
Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım
12:38
1 Mayıs’ta kahreden kaza 2 işçi feci şekilde can verdi
1 Mayıs'ta kahreden kaza! 2 işçi feci şekilde can verdi
12:05
Yıllarca unutulmayacak görüntü Sarılıp ağladılar
Yıllarca unutulmayacak görüntü! Sarılıp ağladılar
11:26
Mecidiyeköy’de büyük arbede Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı
Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı
11:03
JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı İlaç, istismar, mobbing...
JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı! İlaç, istismar, mobbing...
10:52
İran’dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar
İran'dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 13:14:27. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.