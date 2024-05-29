Kocasinan Belediyesi Tasarruf Tedbirlerini Uygulamaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Tasarruf Tedbirlerini Uygulamaya Devam Ediyor

Kocasinan Belediyesi Tasarruf Tedbirlerini Uygulamaya Devam Ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Tasarruf Tedbirleri konulu genelgeye uygun olarak başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle istişare toplantısı düzenledi. Başkan Çolakbayrakdar, belediyenin 'Kendi Kendine Yetebilen Bir Belediye' olma tasarrufuyla gerçekleştirdiği projelerin önemine vurgu yaparak, tasarrufa ve kaynakların doğru kullanımına devam edeceklerini belirtti.

29.05.2024 13:33  Güncelleme: 13:35
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Tasarruf Tedbirleri konulu 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Çolakbayrakdar, 'Kendi Kendine Yetebilen Bir Belediye' olma tasarrufuyla Türkiye'de sayılı olan agrega üretim tesisi, asfalt plenti, geri dönüşüm tesisi, Türkiye' de ilk olan araçlar, atölyeler ve disiplinli çalışmalarla tarihi bir döneme tanıklık ettiklerini ve bundan sonrada tasarrufa uymaya, kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümden asfalt plentine, ata tohumları üretiminden fidanlığa, atölyeden Kocasinan Akademi'ye kadar bütün alanlarda gerçekleştirilen hizmetlerle 'Kendi kendine yeten bir şehre' büyük katkı sağladıklarını ifade etti. 'Kendi kendine yetebilen bir belediye' olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Şehirler, gelecekte kendi kaderlerini yönetecek. Bu anlamda ülkemizi ve şehrimizi korumamız için yaptığımız projeler çok önemli ve değerlidir" dedi.

Tasarruf ve disiplinli yönetim gibi her alanda Türkiye'de sayılı belediye olduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kocasinan Belediyesi olarak, genelge kapsamında elimizden geldiğince neler yapabiliriz doğrultusunda istişareler ediyoruz. Genelgede 11 farklı başlık bulunmaktadır: taşınmaz edinmesi, haberleşme, personel görevlendirilmesi, basın-yayın, kırtasiye, temsil, tören ağırlama, personel giderleri, personel servisi gibi ve bunların dışında yer alan diğer hususlar. Belediyemizi ilgilendiren ve vatandaşa hizmet sunulan bu alanlarda alınması gereken tasarruf tedbirlerini değerlendiriyoruz. Özellikle disiplinli bir şekilde uyguladığımız tasarruf tedbirleri sayesinde belediyemizin 'Kendi Kendine Yetebilen Bir Belediye' olma gayretinde önemli bir noktaya geldiğimizi görüyoruz. Bu, bizim ve kurumumuz adına gerçekten büyük bir değerdir. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam etmek ana hedefimizdir. Ancak, kendi içimizde düzenleme yapmamız gereken konular da bulunmaktadır. Genelge çerçevesinde gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Diğer taraftan, vatandaşa sunulan kamu hizmetleri aksamadan, hatta daha kaliteli hizmet verebilme gayreti içerisinde çalışmalarımız devam edecektir. Vatandaşın belediyecilik hizmetleri noktasında bizden beklediği ne varsa, optimum düzeyde kaynakları kullanarak yerine getireceğiz. Gerek kurduğumuz tesisler, gerekse edinmiş olduğumuz alet, ekipman ve iş makineleri, gerekse personel yönetimindeki disiplinli çalışmalarımız ile her zaman en uygun şekilde vatandaşa hizmet götürme noktasında bugüne kadar başarılı olduk. 'Kendi Kendine Yetebilen Bir Belediye' olma tasarrufumuz, taş ocağı, asfalt plenti, geri dönüşüm tesisi, atölyeler ve diğer alanlardaki çalışmalarımız ve belediye içerisinde disiplinli çalışmalarımızın getirdiği noktada önemli bir değere sahiptir. Bundan sonra da genelge kapsamında çalışmalarımızı önceleyerek, kamu kaynaklarını en efektif kullanmanın yöntemlerini değerlendireceğiz. Hayırlı olsun. Bundan sonra da en güzel şekilde hizmeti vatandaşa ulaştırma gayreti içerisinde çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz."

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha huzurlu ve daha mutlu olabilecekleri fiziki ortamları oluşturabilmektir. Yapacağımız çalışmalarımızla hemşehrilerimiz için daha yaşanabilir bir Kocasinan sunmuş olacağız" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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