Başkan Çolakbayrakdar: "Güçlü Türkiye'nin temeli gençlerimizdir"

09.01.2026 11:36  Güncelleme: 11:38
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Kocaburger' programı kapsamında Samı Yangın Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Gençlere eğitim desteği konusunda mesajlar vererek, onların gelecekteki rollerinin önemini vurguladı.

'Kocaburger' programı kapsamında her hafta bir okulu ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; bu kez Samı Yangın Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Eğitim ve öğretime her zaman destek verdiklerini ve örnek projelere imza attıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Gençlere ne kadar iyi imkanlar sağlarsak, o kadar donanımlı yetişirler. Gençler, bu şehrin ve ülkenin geleceğidir" dedi.

Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan Samı Yangın Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, yoğun ilgiyle karşılandı. Gençlerle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, her zaman eğitimcilerin ve öğrencilerin yanında olduklarını, örnek projelerle eğitime destek sağlamaya devam ettiklerini ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti;

"Kocaburger' çalışmamız, okullarda her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bir etkinliktir. Bu vesileyle gençlerimizle bir araya geliyoruz. Aslında bu etkinlik işin bahanesi; asıl güzel olan sizlerle aynı ortamda bulunabilmek ve enerjinizden istifade edebilmektir. Hepinize sağlıklı, başarılı ve hayırlı bir ömür diliyorum. Şu anda lise çağındasınız. İçinde bulunduğunuz zamanın değerini iyi bilin; çünkü bir daha bu yıllara dönemezsiniz. Üniversite hayallerinizin farkındayız, inşallah hepsi gerçekleşecek. Ancak bulunduğunuz anın kıymetini bilmeyi asla ihmal etmeyin. Şartlar ne olursa olsun, asla pes etmeyin. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. İyi bir eğitim aldıktan sonra meslek ve zanaat sahibi olacak, aileler kuracak ve evlatlar yetiştireceksiniz. Hayat su gibi akıp geçiyor. Sizler gibi evlatlar yetiştiren tüm aileleri tebrik ediyorum. Her zaman ve her şartta yanınızdayız."

Başkan Çolakbayrakdar'ı öğrenci ve eğitimcinin dostu olarak niteleyen Okul Müdürü Mehmet Uyar ise, "Sayın Başkanımız, TÜBİTAK projelerimiz olsun ve diğer konular olsun her zaman destek veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

