Başkan Dağtekin: "Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir" - Son Dakika
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Başkan Dağtekin: "Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir"

08.07.2022 09:44
Başkan Dağtekin: "Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir"

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında bayramların birliğin, dirliğin ve beraberliğin; huzur, barış, saygı, sevgi ve kardeşliğin ifadesi olduğuna vurgu yapan Başkan Dağtekin "Dini Bayramlarımız hiç kuşkusuz kendi içinde çok özel ve derin manalar barındırır. Bayramlar; umutsuzluğun karşısında sete dönüşür, karamsarlığın üstüne örtü olur, hasımlığı ve husumeti ortadan bütünüyle kaldırır. Bayramlar birlik ve beraberlik için bir köprü, yardımlaşma ve dayanışma için bir vesile, kaynaşmak ve kucaklaşmak için de, kaçırılmaması gereken özel günlerdir. Kurban Bayramı ise, Allah'a manevi açıdan yaklaşmanın ve ruhen yakınlaşmanın en eşsiz yollarından birisidir. Kurban ibadetini yerine getirmek eşsiz bir teslimiyetle Allah'a teslim olmaktır. Dünya ve ahirette saadete vesile olan bir ibadettir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 'Rabbin için namaz kıl ve kurban kes' diye buyurmuştur. Bayram günleri toplum şuurunun bütünleştiği, fertlerin kaynaşıp kucaklaştığı seçkin günlerdir. Bayramı fırsat bilerek, kimsesizlerin yardımına koşup, kestiğimiz kurbanlardan maddi durumdan yoksun olan vatandaşlarımıza da ikram edelim. Her bayram olduğu gibi, bu bayramda da muhabbete giden yol da gönül köprüleri kuralım. Kırgınlıkları, küskünlükleri ve dargınlıkları bir kenara bırakıp, gönül kapılarımızı ardına kadar açık tutalım. Dargınlıkların ve küskünlüklerin bizi yolumuzdan etmesine kesinlikle izin vermeyelim. Evlerimizde ve yüreklerimizde bayram coşkusunu doyasıya yaşayıp, yaşatalım. Çocuklarımız ve gençlerimize, bu mübarek günlerin aynı zamanda bizi birbirimize bağlayan birer muhabbet bağı olduğunu onlara gösterelim. Büyüklerimizin gönüllerini alalım, yüreklerinden geçen dualarına nail olalım. İmanı, ibadeti ve tarihi bir sevinç atmosferinde birleştirerek İslam ümmetine süreklilik kazandıran her bayramın bir umut olduğunu unutmayalım. Bu sevinç ve umut Hz. İbrahim'in sadakati, Hz. İsmail'in teslimiyeti ve Hatemu'l-Enbiya'nın merhameti ile birleşerek kalbinizden ve hanenizden eksik olmasın. Bilindiği gibi pandemiden dolayı vatandaşlarımız hac ibadetini yerine getiremiyordu. Hamdolsun, ülkemizin dört bir yanından ve Adıyaman'dan da ilk hac kafilelerimizi dualarla kutsal topraklara yolcu ettik. Hac görevlerini yerine getirecek tüm hemşerilerimin sağlık ve sıhhat içerisinde ülkemize dönmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyor, vatanımız ve milletimizin bekası, birlik ve beraberliğimiz için şahadet şerbetini içen kahraman şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Adıyaman, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Dağtekin: 'Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir' - Son Dakika

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