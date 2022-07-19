Başkan Demir: "Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Demir: "Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız"

19.07.2022 10:42
Başkan Demir: "Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız"

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, hafta sonu şehir merkezinde yapımı süren kaldırım çalışmaları sırasında engelli vatandaşlara yönelik kullandığı sözlerinin yanlış anlaşılmasından dolayı konuya ilişkin olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, hafta sonu şehir merkezinde yapımı süren kaldırım çalışmaları sırasında engelli vatandaşlara yönelik kullandığı sözlerinin yanlış anlaşılmasından dolayı konuya ilişkin olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında; Ardahan Belediyesi olarak daima engelli vatandaşların haklarını gözettiklerini vurgulayan Başkan Demir, sözlerinin iyi niyetli olmayan kimi çevrelerce kasıtlı olarak kamuoyuna aktarıldığının altını çizdi.

Belediye Başkanı Faruk Demir, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği gibi dün yaşanan bir konuşma (veya olay), bağlamı anlaşılmadan ve bağlamından koparılarak engelliler konusundaki çalışmalarımızı ve hassasiyetimizi gölgeleyebilecek yanlış anlaşılmalara vesile olmuştur. Tam da bu nedenle konuya dair bakışımızı ve hizmetlerimizi kısaca anımsatmak istedim.

Erişilebilirlik konusunda yol, kaldırım, park, bahçe gibi tüm alanlarda evrensel kriterlere uygun olarak kent alt yapımızı oluşturmaktayız. İlgili videoda görüleceği gibi kaldırımımızın tam ortasında engelli yürüyüş bandına yer ayrılmıştır. Cumhuriyet Halk Partimizin ve belediyemizin yönetim anlayışı evrensel tasarımların da üzerinde bir noktadadır. Ardahan'da bir ilke imza atıyoruz. Yaklaşık bir yıl önce Belediye olarak hazırladığımız "Engelleri Birlikte Aşalım" park projemiz Türkiye'de ilk on içerisine girerek ödül almaya hak kazanmıştır. Türkiye Belediyeler Birliği eş finansmanıyla projemiz onaylanmış ve en geç bir ay içerisinde inşasına başlanacaktır. Daha fazla kaynak yaratıp, daha çok yol, kaldırım ve park yapma isteğimizi dile getirmek amacıyla yaptığımız konuşma yanlış anlaşılmıştır. Bu vesileyle üzülerek belirtmeliyim ki şehrimizin merkezinde dahi cadde ve sokaklarımızda asfalt yol- kaldırım bulunmamaktadır. Kaynak bulduğumuzda yapımına başlayabildiğimiz bütün kaldırımları yönetmelik gereği engelli vatandaşlarımızın erişilebilirliği şartlarında gerçekleştirmekteyiz." - ARDAHAN

YORUMLAR
500
Ardahan Belediye Başkanı Demir'den, engellilere yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili açıklama Ardahan Belediye Başkanı Demir'den, engellilere yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili açıklama Ardahan Belediye Başkanı Demir'in engellilerle ilgili sözlerine tepki Ardahan Belediye Başkanı Demir'in engellilerle ilgili sözlerine tepki
Kaynak: İHA

Ardahan Belediyesi, Faruk Demir, Ardahan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Demir: 'Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:43 Cübbeli Ahmet Hoca kaset tehdidine rest çekti: Kasetleri çıkarmayan melundur, Allah'ın laneti üzerine olsun
10:32 Selçuk Ural'dan Recep Tayyip Erdoğan itirafı: Hakan Ural hapse girince yanına almasını rica ettim
10:27 Borussia Dortmund'da şok! Yeni transfer Sebastien Haller'de testis tümörüne rastlandı
10:19 Rusya'nın yeni hedefi Google oldu! İşgal paylaşımları sebebiyle tazminat ödeyecekler
10:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan salgın uyarısı: Koronavirüs vaka artışı 40 katına çıktı, hastane yükü 3 kat kadar arttı
10:01 Joao Pedro, Fenerbahçe ile imzalamak için İstanbul'da! Galatasaray'la da ismi anılıyordu
10:00 Bakan Bilgin'den EYT sorununa yönelik açıklama: Maliye Bakanlığı da sürece katılacak
09:55 Oyuncu Gizem Lidya Denizci'den Arda Kural itirafı: Gençken ona aşıktım
09:46 Balkonda kavga eden çift, parmaklıkların kırılmasıyla metrelerce yükseklikten düştü!
09:21 Erdoğan-Putin-Reisi zirvesi dünyanın gündeminde! Masada Suriye'deki gelişmeler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 10:50:02. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Demir: "Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement