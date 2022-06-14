Başkan Demir, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Demir, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü kutladı

14.06.2022 11:33
Başkan Demir, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Demir mesajında şunları kaydetti;

"Ülkemizin ve milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini, büyük bir özveriyle sağlayan Jandarma Teşkilatımızın 183. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihi şan ve şerefle dolu olan Jandarma Teşkilatımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle halkımızın takdirini kazanmıştır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle 'Bir Kanun Ordusu' olan Jandarma Teşkilatımız; milletimizin emniyeti için çalışarak şerefli bir görevi ifa etmekte, varlığı ile milletimize güven vermektedir. Jandarma Teşkilatımızın bu önemli görevi 183 yıldır olduğu gibi bundan sonra da layıkıyla yerine getireceğine, her alanda ulaşmış olduğu başarı çizgisini, üstün vazife bilinci ve hizmet anlayışı ile daha üst seviyelere yükselteceğine yürekten inanıyorum. Gelişen güçlü yapısı, eğitim düzeyi ve teknolojik donanımıyla kıvanç duyduğumuz Jandarma Teşkilatımızın 183'üncü yıl dönümünü kutluyor, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle, hayatta olan kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum." - ARDAHAN

YORUMLAR
500
Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Faruk Demir, Jandarma, Ardahan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Demir, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
16:32 Sarı-kırmızılılar teknik direktör arayışına hız verdi! Teklif götürülen Hagi: Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 18:20:08. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Demir, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement