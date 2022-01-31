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Başkan Demir mesaiye hayvan pazarı gezisiyle başladı - Son Dakika

Başkan Demir mesaiye hayvan pazarı gezisiyle başladı

31.01.2022 16:00
Başkan Demir mesaiye hayvan pazarı gezisiyle başladı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, mesaisine sabah erken saatlerde hayvan pazarına yaptığı geziyle başladı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, mesaisine sabah erken saatlerde hayvan pazarına yaptığı geziyle başladı.

Gezide, Başkan Demir'e Belediye Meclis Üyesi Mustafa Badem ve birim müdürleri eşlik etti. Pazarda bulunan besicilerle kahvaltı eden Başkan Demir, Pazar esnafının sorunlarını dinledi.

Başkan Demir yaptığı açıklamada, "Tüm hemşerilerime mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Her zaman dediğimiz gibi bizim fabrikamız hayvan pazarı. Ardahan'ın ekonomisi burada. Et ürünleri üzerine kuracağımız tesisle birlikte işsizlik azalacak ve üretim artacaktır" dedi. - ARDAHAN

Başkan Demir mesaiye hayvan pazarı gezisiyle başladı
Başkan Demir mesaiye hayvan pazarı gezisiyle başladı

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Faruk Demir, Ardahan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Demir mesaiye hayvan pazarı gezisiyle başladı - Son Dakika


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