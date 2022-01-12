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Başkan Demir: "Muhtarlar gözümüz, kulağımız" - Son Dakika

Başkan Demir: "Muhtarlar gözümüz, kulağımız"

12.01.2022 18:09
Başkan Demir: "Muhtarlar gözümüz, kulağımız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'Afet ve göç yönetiminde muhtarların rolü ve önemi' konulu toplantıya katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'Afet ve göç yönetiminde muhtarların rolü ve önemi' konulu toplantıya katıldı. Başkan Demir, "Bizler belediye başkanları olarak şehrimizden sizler de muhtarlar olarak mahallelerinizden sorumlusunuz. Afet anında da muhtarlar bizim gözümüz kulağımız olacak" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından afet ve göç yönetiminde muhtarların rolü ve önemine dikkat çekmek amacıyla 'İlkadım Samsun'da Başlar Projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında afet ve acil durum planlarının yapılmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi. Ömer Halisdemir'de düzenlenen eğitim toplantısına Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz ve muhtarlar katıldı. Yaşadıkları mahallelerde alabilecekleri temel önlemler anlatıldı.

Programda muhtarlara seslenen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bizler belediye başkanları olarak şehrimizden, sizler de muhtarlar olarak mahallelerinizden sorumlusunuz. Onun için bizlerin bilgili olması lazım. Toplumun en alt biriminden en üst birimine kadar vatandaşların tamamı bu çalışmaların bir parçası olmalı. Afetle mücadelenin temelini, toplum tabanlı tüm önlemleri almak oluşturmalı. Bu bağlamda muhtarlar mahallelerini çok iyi bilmeli. Mahallesinin her köşesine hakim olmalı. Afet anında muhtarlar bizim gözümüz kulağımız olacak" dedi.

"Riskli grupları tespit etmelisiniz"

"Mahallenizdeki riskli grupları tespit etmelisiniz" diyen Başkan Demir, "Yine gönüllü ekipler oluşturmak için mahalle sakinlerini teşvik etmelisiniz. Başarı ancak, herkesin üzerine düşen görevi ciddiyetle yapmasıyla mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

2021 yılının Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'nin neredeyse en fazla afet yaşadığı yıl olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak afet sonrası yardım, aktif ve kapasitesi yüksek Türkiye'nin en iyi ve en başarılı belediyesiyiz. Bunun belli başlı nedenleri var. Bakanlık döneminde 12 tane afet süreci yönettik. Selde, yağmurda, yangında, depremde bildiğiniz her şeyi unutuyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Afetlerin en can alıcı noktası muhtarlardır"

Afetlerin en can alıcı noktasının muhatlar olduğuna dikkat çeken Başkan Demir, "Afete müdahale edeceksiniz öyle bir curcuna, öyle bir kaos oluyor ki, herkes her şeyi yapıyor ama kimse bir şey yapmıyor. Afetlerin en can alıcı noktası ise muhtarlardır. Depremde kimin evi çöktü, kimin evini su bastı, kim mahsur kaldı, kimin neye ihtiyacı var bunu siz biliyorsunuz. İtfaiye ve acil müdahale ekipleri muhtara, muhtar da bizlere ulaşmaya çalışıyor. Sabahın erken saatlerinde Ayancık'ta yaşanan sel felaketinde bunu çok canlı bir şekilde yaşadık. Suyun tahliyesine başlayıp ekmek üretip gerekli ihtiyaç ve yardım malzemelerini hazırlayıp tıra yükleyerek bölgeye gönderdik. Dağıtımlarla insanlarımızı aç ve susuz bırakmadık. SASKİ ekiplerimizin de profesyonel müdahale ve çalışmalarıyla Ayancık'ın merkezine 1 gün sonra su verdik. Diğer ekipler organize olana kadar bizim itfaiye ekiplerimiz onlarca binanın bodrum katlarına girmiş suyu tahliye ediyordu. Orada eksikliği gördük. Mahallelerden bilgi alabileceğimiz kimse yoktu" ifadelerini kullandı.

"Anında çözüm üretilecek"

ALO 153 Kent Yönetim Merkezi projesine de değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir şunları söyledi: "Öyle bir sistem kuracağız ki, belediye ile istediğin an ve her durumda konuşur hale geleceksiniz. Bazı yerlerde eski alışkanlıklar devam ediyor. Ekiplere ulaşamayıp bana ulaşıyorsunuz. Talimat verdiğimizde hemen yapılıyor. Bu merkez hayata geçtiğinde bu hastalığı çözmüş olacağız. Her şey kayıt altında olacağı için kimin ihmal ettiğini, duyarsız kaldığını sistem sayesinde görmüş olacağız. O zaman da gereği neyse yapılacak. Dolayısıyla belediyeye herhangi bir konuda rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Çözüm merkezi anlamında iyi seviyeye gelmiş belediyeler var. Ama hiç birisi Alo 153 sistemimize yaklaşmış değil. Fakat biz de bunu henüz hayata geçirebilmiş değiliz. Ama bu konuda önemli mesafe kat ediyoruz." - SAMSUN

Başkan Demir: Muhtarlar gözümüz, kulağımız
Başkan Demir: Muhtarlar gözümüz, kulağımız
Başkan Demir: Muhtarlar gözümüz, kulağımız

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Mustafa Demir, İtfaiye, Samsun, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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