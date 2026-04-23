Başkan Dere çocukların bayramını kutladı

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milli egemenliğin önemine vurgu yaptı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sadece bir bayram değil, aynı zamanda milletin kendi geleceğine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte aziz milletin iradesini tüm dünyaya ilan ettiğini belirten Dere, milli egemenliğin bugün de büyük bir sorumluluk olarak taşındığını kaydetti.

Çocukların bu kutsal emanetin geleceğe taşınmasında en önemli teminat olduğuna dikkat çeken Dere, güçlü bir geleceğin, milli ve manevi değerlerle yetişmiş, sağlıklı ve karakterli nesillerle mümkün olacağını dile getirdi. Başkan Dere mesajının sonunda, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehitleri ve Gazi Meclis'in kurucu kadrolarını rahmet ve minnetle andığını belirterek, tüm milletin ve çocukların bayramını kutladı. - ÇORUM