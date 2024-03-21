Burhaniye Belediye Başkanı Şehit ve Gazi Ailelerini İftarda Ağırladı

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, şehit ve gazi ailelerini iftarda ağırladı.
Bayramlarda ve özel günlerde şehit aileleri ve gazileri her zaman hatırlayarak ziyaret eden Burhaniye Belediyesi, Ramazan dolayısıyla Blue Port Hotel'de gerçekleştirdiği iftar davetinde şehit yakınları ve gazileri ağırladı. İftara Başkan Deveciler ve Yardımcıları Oktay Erbalaban ile Tamer Midilli, şehit ve gazi aileleri katıldı.
Paylaşma ayı Ramazan'da ülkemiz için canını veren şehitlerimizin aileleri ve canını hiçe sayarak fedakarlık gösteren gazilerimizle buluşmaktan onur duyduğunu belirten Başkan Deveciler, "Vatan sizlere minnettar. Bizler de Burhaniye Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Birlikte nice güzel Ramazanlara" şeklinde konuştu. - BALIKESİR
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.