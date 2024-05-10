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Başkan Doğanca'dan belediyenin mali durumu açıklaması

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak İlçe Belediye Başkanı Uğur Doğanca, 1 Nisan'da devraldıkları belediyenin mali durumu hakkında açıklama yaptı. Bankada belediyenin parası olduğuna dair çıkan dedikodular üzerine çalışma başlatan Başkan Doğanca, belediyenin mali durumunu açıklayarak dedikodulara son noktayı koydu.

31 Mart 2024 mahalli seçimlerinde partisi CHP'den aday olan ve seçimi kazanan Başkan Uğur Doğanca ve ekibi, son günlerde Kuyucak Belediyesi'nin kasasında 20 milyon 366 bin TL bulunduğu yönündeki açıklamalara karşı mali durum ile ilgili yaptığı çalışmayı pankart yoluyla vatandaşlara duyurdu.

"Açıklama yapma zorunluluğu ortaya çıktı"

Başkan Doğanca vatandaşlar arasında çıkan dedikodular nedeniyle bu çalışmayı yapma zorunluluğu duyduklarını ifade ederek:

"Seçimlerden sonra geçen 35-36 günlük süre içerisinde belediyedeki görev aldığımız tarihten itibaren çalışmalarımıza başladık. Bu anlamda bu gecen süreç içerisinde vatandaşlarımız arasında bazı dedikodular ve söylentiler kulağımıza gelmekteydi. Bizde bununla ilgili olarak halkımızın gerçekleri öğrenmesi ve doğruları anlaması anlamında bazı çalışmalar içerisine girdik. Birçok belediyemizde belediye başkanı arkadaşlarımız belediyenin borçları ilgili olarak bazı çalışmalar yaptı. ve gerçeklerin gün yüzüne çıkması adına da bunları bir afiş ve pankart olarak belediye alanı önüne asma yoluyla halka duyurma yoluna gitti. Geçen süreç içerisinde vatandaşlarının doğruları görmesi ve vatandaşlarımızın arasında dedikodu mekanizmasıyla oluşacak yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek için biz de bu çalışmalarımızı bir pankart yaptırarak belediye binamızın önüne astık. Tabi ki belediyemizin borçları olacaktır. Bunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Ancak devir teslim töreninde de olduğu gibi vatandaşımıza yanlış bilgiler verildiğinden dolayı vatandaşımızın da doğruyu görmesi adına böyle bir çalışma yapmak istedik. Böyle bir çalışmayı yaptıktan sonra pankart haline getirip belediye önüne astık. Çünkü devir teslim töreninde verilen ifadelerde, 20 milyon 360 bin lira gibi bir rakamın devredildiği ve bize bırakıldığı, yine resmi kurumlara herhangi bir borç olmadığı söylendiğinden dolayı vatandaşlarımızın doğruları bilmesi anlamında bu çalışmayı yaptık. Evet, yaptığımız incelemeler noktasında bankada 20 milyon 366 bin lira değil, 14 milyon civarında rakamın olduğunu gördük. Belediye tabi ki yaptığı hizmetler karşılığında borçlanabilir. Ancak bunları da doğru şekilde vatandaşımıza aktarmamız gerekiyor. Bize de bu belediyeyi devreden arkadaşlarımızın da doğruları söylemesini isterdik. Ama yaptığımız incelemeler noktasında doğrular olmadığı, yanlış ifadeler kullanıldığını, yanlış bilgilendirmenin yapıldığını fark ettik. Bu anlamda da yaptığımız çalışmalar noktasında da belediyemizin taksitlendirilmiş borçları ile beraber piyasaya olan borçlarının toplam 31 milyon civarında olduğunu tespit ettik"

"Daha faturalandırılmayan borçlar da gelecek"

Başkan Doğanca konuşmasının devamında, "Tabi bu arada şunu da belirtmek isterim ki devam eden işlerle ilgili olarak henüz daha tarafımıza faturalandırılmamış yaklaşık olarak 5-6 milyon liralık daha bir fatura tutarı ile karşı karşıya kalacağız. Bu vermiş olduğum rakamın içersin de henüz karşımıza gelmediği için bunlar yok. Buradaki amacımız; 'belediyenin borcu var. Böyle bir belediye devraldık' demekten ziyade söylenenlerle gerçeklerin vatandaş vezninde vücut bulması. Onun için böyle bir çalışma yaptık. Ayrıca iki tane de çöp kamyonumuzun geleceği söylenmişti. Biz de o ifadelere bakarak sanki hibe olarak geliyor zannettik. Ama onu da gördük ki yine iller bankasından kredi çekme yoluyla bu çöp kamyonlarımız hizmetimize girecek. İlk anlaşmalarını bizden önceki yönetim yapmış. Kredi sözleşmesini de biz imzaladık. Bunun da bilgisini vermek isterim. Vatandaşlarımızın doğru bilgilerle ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini istiyoruz. Sosyal medya birçok şeyler yazılıyor, çiziliyor. Biz bunlara takılıp kalmayacağız. Bundan sonrasında ki süreç içerisinde de biz şeffaf bir belediyecilik anlayışını da vatandaşlarımıza da göstereceğiz. Yaklaşık üçer dörder aylık periyotlarla belediyenin çeşitli gider kalemlerindeki değişimleri, gider farklılıklarını vatandaşımızla beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Onları hep doğru bilgilere kavuşturacağımızın sözünü veriyorum" dedi.

Öte yandan 2014-20124 yılları arasında satılan taşınmazların listesi ise 2 pankartla vatandaşlara sunuldu.