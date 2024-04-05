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Başkan Doğanca Kuyucak Belediyesi'ni devraldı

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yerel seçimleri kazanarak CHP'den belediye başkanı seçilen Uğur Doğanca, başkanlık görevini AK Partili Başkan Mehmet Çömden'den devraldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kuyucak Belediye Başkanı seçilen CHP'li Uğur Doğanca ve belediye meclis üyeleri, eski Belediye Başkanı Mehmet Çömden'den görevi devraldı. Başkan Doğanca ve beraberindekiler Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunduktan sonra büyük kalabalık eşliğinde belediye hizmet binası önüne geldi. Kalabalık grup saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından burada dualar eşliğinde kurban kesti. Başkan Doğanca, kalabalığa hitaben yaptığı teşekkür konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi.

"Kuyucak İttifakı olarak seçimleri kazandık"

31 Mart 2024 seçimlerinin galibi yeni Belediye Başkanı Uğur Doğanca, yorucu ve zorlu bir seçim maratonunun ardından başarıya ulaştıklarını ifade ederek, "10 yıl aradan sonra Kuyucak İttifakı olarak tekrar Kuyucak Belediyesi'ni sizlerle birlikte yöneteceğiz. Devir teslim töreninde de bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Uzun ve yorucu süreçlerden sonra tüm Kuyucaklılar olarak seçimi galip bitirdik. Bu tarihten itibaren Kuyucak'ta yeni bir anlayışla, yeni bir ruhla, yeni bir enerjiyle Kuyucak'ımızı büyütmek ve geliştirmek için Kuyucak İttifakı olarak seçimlerde nasıl kazandıysak bundan sonraki süreçte de Kuyucak'ımızı büyütmek ve geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kazandığımız andan itibaren parti rozetimizi çıkardığımızı ve Türk Bayrağı rozeti ile dolaşmaya başladığımızı söylemiştim. Belediye Başkanı olarak aynı sözü tekrarlıyor, parti, insan ayrımı yapmadan, eşitlik ilkesini bozmadan ve tarafsızlığı ortadan kaldırmadan Kuyucak'ımıza Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile beraber yatırım ve hizmetleri artırarak devam edeceğiz. Belediye meclis üyelerimizle birlikte şunun da sözünü veriyoruz, Kuyucak'ta bu tarihten itibaren yeni bir çığır ve tarih açılacak. Kuyucağımız gelişip, büyüyecek. Ben bugüne kadar ilçemize hizmet etmiş tüm belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

" Türkiye'de örnek ve kasası dolu bir belediye bıraktık"

Belediye hizmet binası önündeki programın ardından başkanlık makamında düzenlenen devir teslim töreninde eski Başkan Mehmet Çömden, öncelikle yeni Başkan Uğur Doğanca ve ekibine başarılar dileyerek çiçek takdiminde bulundu. 31 Mart seçimlerinin ardından yarışı Uğur Doğanca'nın kazandığını ifade eden eski Başkan Çömden; "Göreve başlayacak olan yeni başkanımıza ve belediye meclis üyelerimize şimdiden başarılar diliyorum. Biz 10 yıl ilçemize hizmet ettik. Vatandaşlarımızın bu dönem tercihi ve takdiri yeni yönetim oldu. 2014'den 2024 seçimlerine kadar görev yaptığımız süreçte 556 dönüm yeri Kuyucak Belediyesi adına kamulaştırdık. SSK, BAĞKUR, emekli sandığı ve hiçbir kamu kurumuna tek kuruş borcumuz yoktur. 2 tane yeni çöp kamyonu satın aldık ve önümüzdeki hafta içerisinde de belediyemize teslim edilecektir. İnşallah halkımızın kullanımına sunulacak. Şu an itibariyle de Kuyucak Belediyesi'nin bankada 20 milyon 336 bin TL parası bulunmaktadır. İnşallah güzel hizmetlere vesile olur. Ayrıca aylık bir milyon 750 bin TL belediyemize gelir getiren 2.2 kilovat güce sahip GES Santrali de bıraktık. Ben yeni seçilen başkanımıza ve meclis üyelerimizi tebrik ediyor, hayırlı görevler diliyorum" dedi.

Yeni Başkan Uğur Doğanca'da Başkan Çömden'e hem nezaketinden hem de desteklerinden dolayı teşekkür ederek hep beraber Kuyucak için çalışacakları sözünü verdi.