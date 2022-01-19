Başkan Doğru, kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Gaziantep'te dün başlayan kar yağışı kenti ve kente bağlı ilçeleri etkisi altına aldı. Kar temizleme çalışmaları sürerken çalışmaları yerinde inceleyen Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, kar yağışının son 55 yılının en etkili kar yağışı olduğunu ifade etti.

Gaziantep'te dün başlayan kenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar mahsur kaldı, ilçelere ve köylere ulaşım kapandı. Kar yağışının en etkili olduğu ilçelerden olan Araban'da ise kar temizleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, kar yağışının son 55 yılını en etkili kar yağışı olduğunu söyledi.

Son 55 yılın en etkili kar yağışı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ile birlikte tipi ve dondurucu soğukların ilçe genelinde etkili olduğunu söyledi. Doğru, kar nedeniyle yolların kapandığını ve vatandaşların yollarda mahsur kaldığını belitti. Kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Doğru, yaptığı açıklamada, "1967 yılının son günü ve 1968 yılının ilk gününde bundan tam 55 yıl önce ilçemizde yaşanan ve ilçe halkı tarafından 'Hamonun karı' olarak bilinen yoğun kar yağışının ardından en büyük kar yağışını gördük. Halk arasında Hamo lakabıyla bilinen Mehmet Kırmızıoğlan'ın evine misafir olan Yavuzeli ilçesi Mendollü köyünden Yusuf Akıl ile birlikte ilçeye bağlı Eskialtıntaş köyüne yaya olarak giderken Karatepe mevkiinde yoğunlaşan kar yağışı ve tipiden yollarını kaybetmişti. Dondurucu soğuktan korunmak için iki arkadaş koyun koyuna bir kayanın dibine sığınmış ve orada donarak hayatlarını kaybetmişti. İki arkadaşın cansız bedenleri tüm aramalara rağmen 18 gün sonra üzerleri kar ve buz kaplanmış şekilde bulunmuştu. İlçemizde o günden bu yana tam 55 yıl aradan sonra ilk defa böylesine yoğun kar yağışıyla birlikte tipi ve dondurucu soğuklar yaşanmamıştı. 55 yıl önce gerçekleşen ve iki arkadaşın donarak ölümüne neden olan yoğun kar yağışı, tipi ve dondurucu soğuklarda çok şükür ölüm yaşanmadı. Ama kapanan Araban-Besni karayolunun geçtiği Ergen Gediği Geçidinde araçlarının içinde mahsur kalarak donma tehlikesi yaşayan 300 vatandaşımızı İlçe Kaymakamımız Ömer Sevgili başta olmak üzere yetkililerimizin destekleriyle kurtardık. Mahsur kalan vatandaşlarımızı belediyemizin az sayıdaki iş makinesi ve ekibimizden oluşan kıt imkanlarıyla dondurucu soğuklarda sabahın ilk ışıklarına kadar mücadele ederek kurtarmayı başarıp belediyemize ait sosyal tesislerde misafir edip sıcak çorba ikram ettik" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP