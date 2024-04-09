İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, zafer sözünü gerçekleştirdiklerini belirtti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinden zaferle çıkan Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hatay'da ve İskenderun'da zafer sözü verdiklerini belirterek bu sözü gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Başkan Dönmez, 31 Mart zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vermiş oldukları sözü tutmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başkan Dönmez, seçim sürecinde 75 bin vatandaşla direkt temas sağladıklarını belirterek, "Yoğun bir seçim kampanyası geçirdik, yaklaşık 55 günde binin yüzün üzerinde, mahalle toplantısı yaptık. Burada 75 binin insanımızla el sıkıştık, dolayısıyla İskenderun'un birebir ağzından sorunlarını ve beklentilerini dinledik. Bizim çözüm önerimizle, İskenderun beklentileri birbirine örtüşüyor mu, bunları karşılaştırma fırsatı bulduk. Bu beklentiler ışığında İskenderun'u tekrar yeniden ayağa kaldırmak için gerekebilecek en kısa sürede çalışmalarımızı yürütme konusunda, şu andan çalışmalarımız başladı. Allah izin verirse, İskenderun'da hem sosyal yaşam alanlarında, hem fiziki yaşam alanlarında çalışmalarımız başlayacak. Bir takım çalışmalara da bir an önce başladık" dedi.
"İskenderun'da insanlar şunu biliyor devletimiz söz verdi ve sözünü tuttu"
Afetzede vatandaşların hayatının normale döndürülmesi için yürütülen çalışmalardan bahseden Başkan Dönmez, "İskenderun'da insanlar şunu biliyor devletimiz söz verdi ve sözünü tuttu. Devletimiz; depremin ilk anından itibaren sokakta bir tane kardeşimiz kalmayacak, hepsini çadıra alacağız dedi ve çadırlarda yaşamaya başladık. Çadırda yaşayan vatandaşlarımıza da devletimiz dedi ki, çadırda yaşayan hiçbir kardeşimiz kalmayacak ve hepsini konteynıra alacağız. Verilen sözler tutuldu ve şu anda da devletimizin söylediği önemli bir cümle; konteynırda yaşayan hiçbir kardeşimiz kalmayacak, vatandaşlarımızın tamamını kalıcı konutları yerleştireceğiz. Bu planlama hiç aksamadan devam ediyor. Bize güvensinler, biz bize verilen oyların da, bize verilmeyen oyların da hiçbirinin yüzünü kara çıkartmayacağız" ifadelerini kullandı.
"İskenderun'u en kısa sürede ayağa kaldıracağız, hiç kimse endişelenmesin"
İskenderun ve Hatay'ın en kısa sürede ayağa kalkacağını belirten Başkan Dönmez, " Türkiye'de belki de emsali görülmemiş bir belediyecilik yönetimi göreceğiz. İskenderun'u en kısa sürede ayağa kaldıracağız, hiç kimse endişelenmesin. Hatay'da da İskenderun'da da yeni bir dönem başlıyor, bu dönem umudun dönemi olacak. Bu dönem yeni İskenderun'un, yeni Hatay'ın inşa edildiği dönem olacak. İskenderun ve Hatay küllerinden yeniden doğacak, biz Cumhurbaşkanımıza söz verdik, bizim verdiğimiz söz de şu idi. Sayın cumhurbaşkanım, İskenderun'u da Hatay'ı da alacağız dedik ve aldık. Bu sözü tutmuş olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi. - HATAY
Son Dakika › Yerel › İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, zafer sözünü gerçekleştirdiklerini belirtti - Son Dakika
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