Başkan Dr. Palancıoğlu: "Kıranardı mahallemize yaya yolu ve otopark hayırlı olsun" - Son Dakika
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Başkan Dr. Palancıoğlu: "Kıranardı mahallemize yaya yolu ve otopark hayırlı olsun"

05.05.2022 14:34
Başkan Dr. Palancıoğlu: "Kıranardı mahallemize yaya yolu ve otopark hayırlı olsun"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçede çevre düzenlemeleriyle daha kullanışlı cadde ve sokaklar inşa etmek istediklerini söyleyerek, Kıranardı Mahallesi'nde yeni otopark ve kaldırım çalışmasının başladığını belirtti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçede çevre düzenlemeleriyle daha kullanışlı cadde ve sokaklar inşa etmek istediklerini söyleyerek, Kıranardı Mahallesi'nde yeni otopark ve kaldırım çalışmasının başladığını belirtti.

Yaz ayların yaklaşmasıyla ilçede hummalı bir çalışma yapıldığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Kıranardı mahallemizde yaya yolu ve otopark için dolgu çalışmalarımız başladı. Bu alanlarda otopark önemli çünkü yerleşim alanları her gün artmaktadır. Trafiği ve yayalarımızı rahatlatmak için yeni yollar, kaldırımlar ve otoparklar yapıyoruz. Düzensiz otoparklaşmayı giderecek düzenli bir otopark sistemi kuracağız. İnşallah yapılan çalışmalarımız sonucunda alanı rahatlatacak bir otopark çalışması olacak. Tüm kaldırımlar ve yolları imar planına uygun hale getiriyoruz ve buranın daha düzenli hale gelmesini sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bir bir gidermeye mahalleyi yeni nezih görüntüsüne kavuşturmaya çalışıyoruz. Çevre düzenlemesinin yanı sıra kentsel güzelliğe olumlu katkı sağlayan çalışmalarımız vatandaşlarımız tarafından da olumlu karşılanıyor. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Dr. Palancıoğlu: Kıranardı mahallemize yaya yolu ve otopark hayırlı olsun
Başkan Dr. Palancıoğlu: Kıranardı mahallemize yaya yolu ve otopark hayırlı olsun
Başkan Dr. Palancıoğlu: Kıranardı mahallemize yaya yolu ve otopark hayırlı olsun

YORUMLAR
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Başkan Palancıoğlu: 'Melikgazi belediyesi çalışanları ile büyük bir aile gibi' Başkan Palancıoğlu: 'Melikgazi belediyesi çalışanları ile büyük bir aile gibi'

Mustafa Palancıoğlu, Kıranardı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Dr. Palancıoğlu: 'Kıranardı mahallemize yaya yolu ve otopark hayırlı olsun' - Son Dakika


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