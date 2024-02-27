Başkan Dündar'a sazlı sözlü karşılama
Dündar sevgisi Emek'e sığmadı
BURSA - Seçim çalışmaları kapsamında Osmangazi ilçesinde hatırını sormadık insan bırakmayan Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Emek'te sazlı sözlü konserle karşılandı.
Osmangazi'ye kazandırdığı dev eserlerle Bursa'da bir ilki yaşatıp 4. defa aday gösterilen Başkan Dündar, seçim çalışmaları kapsamında gittiği her mahallede vatandaşlar tarafından büyük sevgi gösterisi ve ilgiyle karşılanıyor. Yeni dönemde destek istemek ve yapacağı yeni vizyon projelerini anlatmak üzere gittiği Emek Adnan Menderes Mahallesini sokak sokak gezen Dündar, vatandaşların ilgi ve desteğinden yollarda yürümekte zorluk çekti. Vatandaşların ziyaret esnasında önünü sık sık keserek hatıra fotoğrafı çektirmek için birbiriyle yarıştığı Başkan Dündar, yaptığı ziyarette büyük bir sürprizle de karşılaştı. Emek Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Naci Özbay, başkanı mahallesine yaptırdığı Şehit Yusuf Tüfekçi Parkında sazıyla karşılayarak mini bir konser verdi. Muhtar Naci Özbay, en beğenilen türküleri Başkan Dündar için söylerken vatandaşlarda tempo tutup bol bol alkışladı.
Osmangazi'ye hizmet etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Mustafa Dündar, "Bu zamana kadar Osmangazi'ye büyük eserler kazandırdık. Yeni dönemde daha büyük eserler kazandırmak için sizlerden destek istiyoruz. Biz şehrimizi, ilçemizi çok seviyoruz. Bu ilçeye hizmet etmekten, eserler kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Görüyoruz ki Emek Adnan Menderes Mahallesi, 31 Mart'ta bize destek verecek. Bizde yeni dönemde daha güzel eserler kazandırmak için var gücümüzle çalışıp aldığımız desteğin karşılığını vermeye çalışacağız" dedi.
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