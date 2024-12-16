Başkan Dursun, Gençlerle Sınıflarında Buluştu

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Gençlerin fikirlerini önemseyen, onlarla her fırsatta bir araya gelmeye özen gösteren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bu kez öğrencilerle okulda buluştu. Öğrencilerle aynı sırayı paylaşan Başkan Dursun, onlarla bol bol sohbet etti.

Gençlere önem veren, her fırsatta onları makamında ağırlayan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bu kez gençlere misafir oldu.

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sultançiftliği Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Başkan Dursun, gençlerin edebiyat dersine konuk oldu. Öğrencilerle aynı sırayı paylaşan Başkan Dursun, öğrencilerin okuduğu şiirleri pür dikkat dinledi. Sadece ders değil, hayata dair keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

"Bu kez misafir biziz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Makamımda ağırladığım gençlere bu kez ben misafir oldum. Gençlerimizle sık sık buluşmaya, onların fikirlerini dinlemeye gayret ediyoruz. Gençlerin bakış açısı, görüşleri bizler için çok kıymetli. Bu yüzden sık sık bir araya geliyor, aramızdaki iletişimi daha da güçlendiriyoruz. Başkan kimliğini bir kenara bırakarak bir ağabey, bir arkadaş gibi sohbet ediyor, onlarla aramızdaki gönül bağını kuvvetlendiriyoruz. Gençlerimiz iyi ki varlar" diye konuştu. - İSTANBUL