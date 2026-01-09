Başkan Dutlulu Gazetecilerle Manisa Vizyonunu Paylaştı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Gazetecilerin bayramını kutlayan Başkan Dutlulu, toplantıda Manisa'nın geleceğine dair 3 yıllık vizyonunu ve hayata geçirilecek dev projeleri paylaştı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel ve ulusal basın temsilcileri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun misafiri oldu. Programa Başkan Besim Dutlulu'nun yanı sıra CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Genel Sekreter Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcıları Ata Temiz, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ve Ulaş Aydın ile Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Öner Aydın katıldı.

Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Sağlıkla, başarıyla, huzurla mesleğinizi yaptığınız, ekonomik kaygılar gütmediğiniz, işinizi yaparken hiçbir baskıyla karşılaşmadığınız nice Gazeteciler Günü'nde inşallah hep beraber oluruz. Bizler sizlerle beraber olmaktan gerçekten çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz 2026'yı hizmet yılı yapmak"

Cuma günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla çok güzel bir açılış yapıldığını hatırlatan Başkan Besim Dutlulu, "Yeni bir sisteme geçtik. İlçe belediyeleriyle beraber hizmet projelerini yapıyoruz. Birçok işi ortaklaşa yapacağız. Burada biraz hız kazanmak istiyoruz. Düğün salonu gibi, kreş gibi, kültür merkezi gibi, otopark gibi birçok projede ilçe belediyelerimiz projeyi hazırlayacak, ihalesini yapacak. Biz de maddi katkı sağlayacağız. Amacımız şu; her bir ilçede el ele tutuşalım, daha çok hizmet getirelim. Hedefimiz, 2026 yılını hizmet yılı yapmak" dedi.

3 yıllık vizyonu paylaştı

3 yıllık vizyonunu basın mensuplarıyla paylaşan Başkan Dutlulu, "Öncelikle bir sözümüz vardı Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi yapmak. 5M'in olduğu 14 dönümlük alanda sadece kültür merkezi değil, altı otopark, zemin katlarında dükkanlar, ana binalarında da konut olacak şekilde ve yaklaşık 2 bin 2 bin 500 metrekare alanda da Manisa'nın en büyük en modern Kültür Merkezi'ni planlıyoruz. İhale çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah bu yıl içinde ihalesini yapıp en kısa zamanda Manisalıların hizmetine sunacağız. Gülşah Durbay Gençlik Merkezi için Hakan başkanımızla oturup konuşacağız, inşallah çok güzel bir proje olacak. Gülşah Başkan ile son toplantımızda karar vermiştik. Şehzadeler ilçemize hem bir gençlik merkezi hem de otopark ihtiyacından dolayı ortak proje yapalım demiştik. Hakan Başkan'ın da onayı olursa projeyi Şehzadeler Belediyesi yapacak, biz maddi katkı sağlayacağız. Yunusemre Belediyemizden Gençlik Merkezi'ni devralmıştık. Onu da 6 ay içinde bitireceğiz. Gençlik Merkezi'nde E-spor merkezi olacak, etüt merkezi olacak. Gençler için alanlarımız olacak. Bir katına belediyemizin bazı daire başkanlıklarını taşıyacağız. Bir katında da bizim belediye meclis salonumuz, konferans salonumuz olacak. Burayı da Güney Temiz Gençlik Merkezi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ergenekon ve Ay-Yıldız kavşakları için müjdeyi verdi

Kavşak projelerini anlatan Başkan Dutlulu, "Manisa merkezde ilk yapacağımız kavşak Belediyemizin önündeki kavşak. Proje ihalesi Şubat ayı gibi çıkıyor. Yaz ayları gibi yapım ihalesine çıkıp yapımına başlayacağız. Akhisar ve Turgutlu'da 2 adet kavşak projemiz var. Ergenekon Kavşağı'nı ihalesine şubat ayı gibi çıkmış olacağımızı düşünüyorum. Çok ciddi bir maliyeti var ama Turgutlu halkına söz verdik, inşallah en kısa zamanda bitireceğiz. Akhisar'da ay-yıldız kavşağı var. Akhisar halkına da müjdemi vereyim. Üst geçit şeklinde olacak. Salihli'dekine benzer şekilde olacak. 500 metreyi bulan bir üst geçit olacak. Akhisar'ın girişindeki trafik sorununu da çözmüş olacağız. Onun da proje ihalesine çıkıyoruz" diye konuştu.

"biz bu projeye inanıyoruz"

Otopark konusuna değinen Başkan Dutlulu, "En önemlisi Manisa Lisesi için yapılan çalışmalar. Ben buradan AK Parti Milletvekillerine de çok teşekkür ediyorum. Onlar da geçtiğimiz hafta açıklamalarını yaptılar. O proje devam ediyor. Yapılacağına inancım tam. Hem Manisa Lisesi tekrar yapılmış olacak. Hem de altı çok ciddi miktarda kapasitede bir iş olacak. Zorlayacak bizi, maddi olarak çok büyük bir iş. Ama bu gerçekten Manisa'nın ihtiyacı olan bir proje. Biz bu projeye inanıyoruz. Manisa Lisesi'nin tekrar yapımı ve altına otopark yapımıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Hem Milli Eğitim Müdürlüğü'müze hem de bu işe destek veren Manisa Milletvekillerimiz çok teşekkür ediyorum" dedi.

Pazaryeri ve yeşil alan çalışmalarını anlattı

Pazaryerleri için yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Dutlulu, "Ne yazık ki Manisa merkez pazaryerleri noktasında şanssız. Hala daha sokaklarda yapılan pazarlar var. Bizim bunları kapalı alanlara almamız lazım. Perşembe Pazarı'nda daha önce Ferdi Başkanımızın söz verdiği açıkta kalan pazarcıların üstünün kapanma işlemi devam ediyor. Karaköy pazarının yarısı kapalı alanda yarısı sokaklarda. Onu Pazarcılar Odası işbirliği içinde çalışarak iki katlı bir pazaryerine çevirip, üstüne de 3 kat otopark yapıp o bölgenin kanayan yarasını çözmek istiyoruz. Her sene Manisa'ya büyük bir yeşil alan kazandırmak istiyoruz. Manisa gerçekten yeşil bir şehir. Daha da yeşil olabilir. Bunun için bu sene Karaali'ye çok güzel bir projemiz var. 40 dönümlük bir alan. Çaybaşı deresinde yenileme çalışmalarımız olacak. Bunun gibi Manisa'nın 4 bir yanında çok ciddi anlamda yeşil alanlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Manisa için hiç durmadan çalışacağız. 2026 yılı yoğun bir yıl olacak. 2029 bizim seçim yılımız. 2029 yılına bu projeleri tamamlamış olarak gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. - MANİSA