Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a teşekkür etti

Yerel

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf paylaşarak destekleri için teşekkür etti. Elbi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabiga'nın kazanç yıllarında her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Şehitler Abidesi'nde düzenlenen, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı. Programda bulunan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ise görüşme sağladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kısaca Karabiga'nın kazanç yıllarını anlattı. Çalışkan başkanın hizmetleriyle gurur duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, yanında olduklarını ifade ederek gerçek belediyeciliğe örnek teşkil ettiğini söyledi. - ÇANAKKALE