Başkan Ercan Özel, Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Başkan Ercan Özel, Öğrencilerle Buluştu

Başkan Ercan Özel, Öğrencilerle Buluştu

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Akçeşme İlköğretim Okulu 3/D sınıfına yaptığı ziyarette öğrencilerle sohbet etti ve onların isteklerini dinledi.

24.12.2024 10:37  Güncelleme: 10:39
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Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Akçeşme İlköğretim Okulu'nda Sınıf Başkan Adayı olan Kayra Tokgöz'ün davetiyle 3/D sınıfına ziyarette bulundu.

Yenişehir Akçeşme İlköğretim Okulu 3'ncü sınıf öğrencisi Kayra Tokgöz, Ocak ayından itibaren sınıf başkanı olmak için aday oldu. Seçim vaatleri arasında Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'i, sınıfa getirmek olan Kayra Tokgöz'ün çağrısına kulak veren Başkan Ercan Özel, sınıfa giderek çocuklarla sohbet etti. Öğrenciler, Başkan Ercan Özel'den kendi sınıfları ve okulları için isteklerini sıraladı. Başkan Ercan Özel ise öğrencilerin isteklerini yerine getireceğini ama bunun karşılığında çok çalışmalarını ve öğretmenlerini üzmeyeceklerine dair söz istedi.

'Çocuklar en kıymetli hazinemiz'

Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Ercan Özel, "Çocuklarımız bizim en kıymetli hazinemizdir. Geleceğimizin teminatı olan bugünün çocuklarına yapılacak yatırım, aslında Yenişehir'in geleceğine ve hatta ülkemizin geleceğine yapılacak yatırımdır. Her şeyden önce çocuklarımızın öz güvenini kırmamamız gerekiyor. Bu nedenle bugün buraya sınıf başkanı adayı olan Kayra Tokgöz'ün isteği üzerine geldik ve öğrencilerimizle sohbet ettik. Hep birlikte kararlaştırdıkları isteklerini bizlere ilettiler. İnşallah en kısa zamanda bu istekleri yerine getireceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Ercan Özel, Yenişehir, Politika, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Ercan Özel, Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

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