Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel iftar ve sahurlarda vatandaşlar ile bir araya geldi

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, vatandaşlarla sürekli bir araya gelerek onların istek ve beklentilerine çözüm bulabilmek için gece gündüz demeden ziyaretlerini sürdürüyor.

Ramazan ayında iftarlarda ve sahurlarda vatandaşlar ile bir araya gelen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Sadece Ramazan ayında değil halkımızla sürekli birlikteyiz. Biz AK Parti ailesi olarak halkımızın gönlüne girmeye talibiz" dedi.

Başkan Ercan Özel, "Bu Ramazan ayında çok şükür ilçemizde olumsuz bir olay yaşamadık. İlçe teşkilatlarımızla birlikte halkımızın gönüllerine girmek için onlarla iftar ve sahurların dışında da bir araya geliyoruz. Onlarla samimi bir ortamda sohbetler edip isteklerini emir kabul edip sorunların çözümü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ziyaretler bizleri de halkımızda mutlu ediyor. Dün olduğu gibi bugünde yarında halkımızın her daim yanında olacağız" diye konuştu. - BURSA