Başkan Erdem: "Ceyhan'ın yol sorunu kalmayacak" - Son Dakika

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, yol yapım çalışmalarının Ceyhan'ın her bölgesine yayılacağını söyledi.

Başkan Erdem, Namık Kemal Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Erdem, "Dedikodulara, Ceyhanlı hemşehrilerimize, işçilerimize kin ve haset duygusu besleyerek hareket edenlere kulak asmadan, Ceyhanımıza hizmet yolumuzdan şaşmadan çalışıyoruz. İşimize bakıyoruz. Yollarımızı da yapıyoruz, işçilerimizin maaşını da ödüyoruz. Ceyhanlı herkesin ne olduğunu, geçmişte neler yaptığını çok iyi bilir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun laik, demokratik, çağdaş bir Türkiye için, dürüst, kararlı ve sağlam temellere dayalı politikalarla millete güven verdiğini söyleyen Başkan Erdem, gerek Kılıçdaroğlu'nun gerekse Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın büyük desteğiyle Ceyhan'daki engelleri tek tek aşacaklarını, sorunlu yolları da birer birer yapacaklarını belirtti.

İlçe genelindeki yol yapım çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirten Erdem, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ceyhan'ın yol sorunu kalmayacak. Ceyhan Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ile el ele vererek halkımızın daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürebilmesi için tüm imkanları sonuna kadar kullanıyor" diye konuştu.

Başkan Erdem, Ceyhan Belediyesi yol yapım ekiplerinin Namık Kemal Mahallesi yolunu modern bir görüntüye kavuşturduğunu ve yol yapım çalışmalarının Ceyhan'ın her bölgesine yayılacağını söyledi. - ADANA