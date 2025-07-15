Başkan Erol: "15 Temmuz, milletin iradesini yok sayan anlayışın sona erdiği gündür"

15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi olmadığına dikkat çeken Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Milletin iradesini yok saymaya çalışan vesayet anlayışının sona erdiği gündür" dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz günü milletin destan yazdığını ve bugün ulaşılan güçlü Türkiye gerçeğini vurgulayan Başkan Erol, mesajında "Milletimizin bir destan yazdığı, demokrasimize kasteden hainlere karşı göğsünü siper ettiği 15 Temmuz'un 9. yıldönümünü yaşıyoruz. Bugün, sadece bir darbe girişiminin bastırıldığı değil, milletimizin kendi iradesine, bayrağına, devletine ve Cumhuriyetine sahip çıktığı bir milattır. O gece, sokaklara dökülen milyonlar, tanklara, silahlara karşı inancıyla, cesaretiyle ve birliğiyle durdu. 15 Temmuz, Türk milletinin demokrasiye

vurulmak istenen zinciri parçaladığı gün olarak tarihe nakşedilmiştir. 1960'ta, 1980'de, 28 Şubat'ta ve daha nicelerinde milletin iradesini hiçe sayan, ülkenin yönünü vesayetle tayin etmeye kalkan karanlık dönemler artık geride kalmıştır. Bugün hamdolsun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, darbelere, muhtıralara, gizli ajandalara boyun eğmeyen, milli iradeyi her şeyin üstünde tutan bir Türkiye görüyoruz. Sandıkla baş edemeyip tankla, tehditle, oyunla yön vermek isteyenler karşılarında artık diz çöken değil, dik duran bir Türkiye'de bulunuyoruz. Elhamdülillah, vesayetin değil, milletin Türkiye'sindeyiz" ifadelerine yer verdi.

"Yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz"

Milletin huzurunu, birliğini ve geleceğini hedef alan tüm terör örgütlerine karşı kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Erol; "Milletimizin iradesini hedef alan, bu topraklarda huzura kasteden her türlü terör örgütünü lanetliyoruz. Hainliğin, ihanetin, maskeli karanlığın adı ne olursa olsun, bu milletin mayasında ihanet değil sadakat, korkaklık değil cesaret vardır. Güçlü liderlik, milletin kararlılığı ve devlet aklı sayesinde terör örgütleri artık eylem değil, silah bırakma noktasına gelmiştir. Zayıflayan örgüt yapıları, köşeye sıkışan kirli odaklar ve bozulan planlar, Türkiye'nin yükselişinin en açık göstergeleridir. Terörsüz Türkiye, devlet aklıyla yürütülen güçlü irade sayesinde artık somut bir hedef haline gelmiştir. Yıllardır bu ülkenin enerjisini tüketen, nice evladımızı bizden alan, anaları ağlatan terör belası, hem maddi hem de manevi açıdan milletimize ağır bedeller ödetmiştir. Eğer bu coğrafyada terör olmasaydı, bugün bambaşka bir Türkiye konuşuyor olacaktık. Daha huzurlu, daha kalkınmış, daha güçlü bir ülke olacaktık. Artık geçmişten aldığımız derslerle, kararlı duruşumuzla ve devletimizin iradesiyle terörün adını bu topraklarda anmayacağız. Bundan böyle ne genç yaşta toprağa verdiğimiz evlatlar, ne de yüreği yanan analar görmek istemiyoruz. Terörsüz Türkiye'de, daha huzurlu şehirlerde, daha üretken bir ekonomide, daha güçlü bir toplumda yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Farklılıklarımızı ayrılık değil, zenginlik olarak gören bir anlayışla birliğimizi koruyacak, demokrasimize ve Cumhuriyetimize her şart altında sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz 2016 gecesi başta olmak üzere canını vatan için feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi. - AYDIN