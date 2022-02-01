Başkan Erol'dan, kınalı kuzulara moral - Son Dakika

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçedeki 8 genç adına düzenlenen asker eğlencesi programına katılarak moral verdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da asker alımları devam ederken, geleneksel hale gelen asker eğlencesi de unutulmuyor. Bu kapsamda Buharkent ilçesinde askere gidecek olacak gençler için asker eğlencesi gerçekleştirildi. İlçede yaşayan ve askere gidecek gençler adına düzenlenen eğlenceye katılan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol da, gençlere moral verdi. Düzenlenen gecede kınalı kuzular için dualar edilirken, Başkan Erol daha sonra gençlerle birlikte zeybek oynadı.

Vatani görevleri için gidecek olan gençlerin sağ salim gelmeleri temennisinde bulunan Başkan Erol, sosyal medya paylaşımında "Bu vatan size emanet aslan parçaları, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Buharkent'imizin birbirinden yiğit gençleri Veli Beşer, Ümithan Çakır, Emre Can Tuna, Berkay Akgün, Mehmet Okkalı, Durmuş Ali Öztürk, Serhat Bayrakçı ve Berke Oduncu kardeşlerimizin asker eğlencelerine katıldık. Peygamber ocağına yollayacağımız evlatlarımızı ve tüm askerlerimizi Allah korusun, kollasın. Allah Sağ salim ailesine ve sevenlerine kavuşmayı nasip eylesin. En büyük asker bizim asker" ifadelerine yer verdi - AYDIN