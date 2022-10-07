Başkan Erol, doğal yaşam alanı çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
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Başkan Erol, doğal yaşam alanı çalışmalarını yerinde inceledi

07.10.2022 09:17
Başkan Erol, doğal yaşam alanı çalışmalarını yerinde inceledi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde vatandaşların vakit geçirebileceği, içerisinde doğal yaşam alanlarının bulunacağı parkta çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde vatandaşların vakit geçirebileceği, içerisinde doğal yaşam alanlarının bulunacağı parkta çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kent Müzesi, Organize Sanayi Bölgesi gibi birçok önemli projeyi hayata geçiren Buharkent Belediyesi, projelerine bir yenisini daha ekledi. İlçe genelinde vatandaşların vakit geçirebileceği içerisinde doğal yaşam alanlarının bulunacağı parkta çalışmalar aralıksız devam ediyor. Zafer Mahallesi'nde 4 dönümlük alan üzerine kurulacak olan park içerisinde ise kafeterya, kamelyalar, çocuk alanı, yeşil alan, fitness alanı ve yürüyüş alanı yer alacak. Çalışmaların hızla devam ettiği bölgeye gelen Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Yine güzel bir proje ile karşınızdayız. Zafer Mahallesi sanayi sitesi yanında bulunan 4 dönüm alan üzerine kurulacak olan parkımızın inşaat çalışmaları devam etmekte olup, parkımızın inşaat çalışmalarını inceledik. İnşallah en yakın zamanda siz değerli halkımızın hizmetine sunacağız. Parkımızda kafeterya, kamelyalar, çocuk alanı, yeşil alan, fitness alanı ve yürüyüş yolu olacak" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Buharkent, Hisarcık, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Erol, doğal yaşam alanı çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

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