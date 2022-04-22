Başkan Erol koltuğunu çocuklara bıraktı - Son Dakika
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Başkan Erol koltuğunu çocuklara bıraktı

22.04.2022 15:56
Başkan Erol koltuğunu çocuklara bıraktı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara bıraktı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara bıraktı.

Buharken Belediye Başkanı Mehmet Erol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları makamında ağırladı. Çocukları kapıda karşılayan Başkan Mehmet Erol, makamını İstiklal İlkokulu öğrencileri Ahmet Çıtlak ve Meyra Ela Yüksel'e bıraktı. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un koltuğuna oturan minik Ahmet Çıtlak ilk mesajında, Buharkent'i daha büyütmek istediğini, ağaç dikimini arttırmayı amaçladığını söyledi. Ayrıca küresel ısınması azaltacak birçok çalışmasının da olacağını belirtti. Makama geçen Meyra Ela Yüksek ise okuluna voleybol sahasını yapmak istediğini kurslar açmak istediğini, parklar ve çocuk oyun grupları yaptırmak istediğini dile getirdi.

Daha yeşil bir Buharkent ve Çocuk Dostu bir Buharkent için çok çalıştıklarını aktaran Erol, "Yeşil alan miktarını kişi başı 6 metrekare iken 12 metrekareye çıkardık. 21 çocuk oyun alanlarını halkın hizmetine sunduk. Aydın'ın ilk Millet Bahçesini yaparak, Kütüphane ve Buharkent Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tesisini açtık. Çocuklarımızın bedensel olarak gelişimini sağlaması için 6 spor tesisi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızı daha da güçlendireceğiz" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan ve herkese hayırlı olmasını dileyen Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent Belediyesi olarak çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için canla başla çalışıyoruz. Yarının büyükleri olacak çocuklarımız inanıyorum ki ülkemizi daha güzel günlere taşıyacak. Bir kez daha başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, temsili koltuk devrinin ardından çocuklara hediye vererek onları öğretmenleriyle birlikte uğurladı. - AYDIN

Başkan Erol koltuğunu çocuklara bıraktı
Başkan Erol koltuğunu çocuklara bıraktı
Başkan Erol koltuğunu çocuklara bıraktı
Başkan Erol koltuğunu çocuklara bıraktı

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Mehmet Erol, Buharkent, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Erol koltuğunu çocuklara bıraktı - Son Dakika


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