Yerel

Başkan Erol mazbatasını aldı

AYDIN - Aydın'ın Buharkent ilçesinde seçimlerin kazananı olarak 3. dönem için belediye başkanlığı mazbatasını alan AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Çok şükür Buharkent'te 3. dönemimiz başlıyor" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde 3. dönem için yeniden aday olan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 3 bin 454 oy alarak ikinci sırada yer alan CHP'nin 2 bin 489 oyuna karşı yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Sandıktan çıkan farklı sonuçla yeniden seçilerek meclis üyeleri ile birlikte mazbatalarını almak üzere Nazilli'ye gelen Başkan Erol, mazbatasını aldıktan sonra açıklama yaptı.

3. dönemlerinin başlamasından dolayı şükreden Başkan Erol; "Çok şükür Buharkent'te 3. dönemimiz başlıyor. Hizmet yolunda devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın büyük teveccühü ile büyük farkla seçimleri sonuçlandırdık ve kazandık. 10 yıldır görev yağıyoruz ve çok güzel hizmetler ürettik. Yapılamaz denilenleri yaptık. Yine çok güzle hizmetler yapacağız. Daha öncesine oranla çok yüksek farkla kazanmamızı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere herkese yeniden teşekkür ediyorum. Ben de dahil 12 olan meclis üye sayımızın 7'si bizde. Yani meclis çoğunluğu bizde. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz" dedi.

"Demokrasi örneği"

CHP'li meclis üyelerinin mazbata almaları sırasında yanlarında yer alan ve alkışlayan Başkan Erol ile AK Parti meclis üyeleri büyük takdir kazanırken konuyla ilgili konuşan Başkan Erol; "CHP'li meclis üyeleri bizden sonra salona girmişti. Tabi bizden sonra mazbatalarını aldılar. Onları da alkışladık ve mutluluklarına ortak olduk. Birbirimizi tebrik ettik. Bu demokrasinin gereğidir. Onlarla aynı meclisi paylaşacağız ve birlikte hizmet edeceğiz. Biz nasıl rozetimizi çıkararak hizmet için yola çıktıysak yine hizmet odaklı şekilde hep birlikte çalışacağımızı umuyorum ve tavsiye ediyorum" dedi.