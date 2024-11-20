Başkan Ertaş, Akçay Mahallesi Kordon Boyu Çevre Düzenleme Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Başkan Ertaş, Akçay Mahallesi Kordon Boyu Çevre Düzenleme Çalışmalarını İnceledi

Başkan Ertaş, Akçay Mahallesi Kordon Boyu Çevre Düzenleme Çalışmalarını İnceledi

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, görüntü kirliliği yaratan büfelerin kaldırılmasının ardından Akçay Mahallesi'nde başlayan çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Ertaş, bölgenin modern ve estetik bir görünüme kavuşturulacağını belirtti.

20.11.2024 15:31  Güncelleme: 15:33
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Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Akçay Mahallesi kordon boyunda görüntü kirliliğine yol açan büfelerin kaldırılmasının ardından başlayan çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Ertaş, bölgenin modern ve estetik bir görünüme kavuşturulacağını ifade etti.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş mesaiye Akçay Mahallesi'nde başladı. Sarıkız Mahallesi'nde doğalgaz çalışmalarını inceleyen Başkan Ertaş, ardından Kordon boyunda görüntü kirliliğine yol açan büfelerin kaldırılmasının ardından başlayan çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Ertaş'a incelemeler sırasında belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, ilgili daire müdürleri ve teknik ekip eşlik etti. Alanı gezen Başkan Ertaş, eksikleri tespit ederek, bölgenin yeşillendirilmesi ve halkın kullanımına uygun şekilde düzenlenmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında ekibiyle görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Mehmet Ertaş, incelemeler sonrası yaptığı değerlendirmede, "Akçay kordon boyunda çevreyi işgal eden ve görüntü kirliliğine sebep olan büfeleri kaldırmamızın ardından, bu alanı daha modern, estetik ve çevreye duyarlı bir yaşam alanı haline getirmek için çalışmalara başladık. Bugün de ekiplerimizle birlikte yapılacak düzenlemeler için planlamalarımızı yaptık, eksiklikleri belirledik. Komşularımızın keyifli ve kaliteli zaman geçirebileceği bir kent için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kordon boyunda yapılacak düzenlemelerin kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağı belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Ertaş, Akçay Mahallesi Kordon Boyu Çevre Düzenleme Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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