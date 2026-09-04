Başkan Ertaş, esnafın şehit ve gazi hayrına katıldı

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İnönü Caddesi esnafı tarafından şehitler ve gaziler anısına düzenlenen hayra katıldı. Ertaş, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İnönü Caddesi esnafının şehit ve gaziler için düzenlediği hayır programına katıldı.

Programda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ertaş, organizasyonu gerçekleştiren esnafa teşekkür ederek, toplumsal dayanışma ve vefa duygusunu yaşatan bu tür etkinliklerin büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Şehitlerin ve gazilerin milletin gönlünde her zaman özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ertaş, "Bu vatan uğruna canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Hayır programına katılan vatandaşlar da dualar ederek şehitleri andı ve gazilere minnet duygularını dile getirdi.