Başkan Fatma Şahin Bilek Güreşinde Rakibini Yendi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde yer alan sporcuyla bilek güreşi yaptı.

Kentte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları tüm hızıyla sürerken renkli görüntüler yaşandı. Festival Parkı'na kurulan etkinlik alanını ziyaret eden Başkan Fatma Şahin, bilek güreşi standında sporcularla bir araya geldi.

Bilek güreşinde sporcuya meydan okuyan Başkan Şahin, 'Gereğini yapalım' diyerek adil bir müsabaka istedi. Zorlu müsabakada kazanan olan başkan eğlenceli anların sonunda kazanan oldu.

Müsabakanın sonunda sporcuyu tebrik eden Şahin, babası Mustafa Kıymık'ın bilek güreşinde iyi olduğunu dile getirdi. Protokol ve sporcular Başkan Şahin'in performansını alkışlarla kutladı. - GAZİANTEP