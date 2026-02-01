Şahin: "Berat, gönüllerin arındığı, umudun yeniden yeşerdiği bir gece"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Berat Kandili'ne ulaşmanın manevi huzurunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Şahin, bu mübarek gecenin affın, arınmanın ve iç muhasebenin güçlü bir vesilesi olduğuna dikkat çekti. Kandil gecelerinin, bireysel ve toplumsal hayat için önemli birer durak olduğunu belirten Şahin, bu gecelerin kalpleri yumuşatan, gönülleri birbirine yaklaştıran derin bir anlam taşıdığını vurguladı. Başkan Şahin mesajında, "Berat Kandili insanın kendisiyle yüzleştiği, eksiklerini fark ettiği, hatalarından ders çıkararak daha iyiye yönelmeyi dilediği müstesna bir gecedir. Bu gece, kırılan gönüllerin onarılması, küslüklerin son bulması, sevgi ve merhametin hayatımıza hakim olması için önemli bir fırsattır. Manevi iklimiyle bizlere sabrı, paylaşmayı ve kardeşliği yeniden hatırlatmaktadır" ifadelerini kullandı.

Berat Kandili'nin Ramazan ayına açılan anlamlı bir kapı olduğuna işaret eden Şahin, bu gecenin bireysel arınmanın yanı sıra toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir bilinç kazandırdığını belirtti. Şahin, "Duaların umutla yükseldiği bu mübarek gecede, yüce Rabbimden insanlığa huzur, milletimizin birlik ve beraberliğinin devamını diliyorum. Yapılan tüm duaların kabul olmasını, bu anlamlı gecenin insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tüm hemşerilerimin ve İslam aleminin Berat Kandili mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP