Şahin: "Kurban Bayramı, insanlığın vicdanını ve kardeşliğini hatırlatan en kıymetli mirastır"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Şahin mesajında, Kurban Bayramı'nın paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi yakınlığın güç kazandığı müstesna zamanlardan biri olduğunu belirterek, bayramların toplumları bir arada tutan en güçlü değerlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Kurban Bayramı'nın sadece bir ibadet değil; aynı zamanda yardımlaşmanın, merhametin, vefanın ve gönül birliğinin en güzel yansıması olduğunu ifade eden Şahin, "Bayramlar, gönüller arasında köprü kuran, kırgınlıkları sona erdiren, paylaşmayı çoğaltan özel günlerdir. Aynı sofrada buluşmanın, aynı duaya amin demenin, ihtiyaç sahibinin kapısını çalmanın anlamını yeniden hatırladığımız bu mübarek günler; bizi millet yapan değerlerin de en güçlü taşıyıcısıdır. Gaziantep, tarih boyunca dayanışma kültürüyle öne çıkan, zor zamanlarda birlik ruhunu büyüten kadim bir şehir olmuştur. Bayramların bereketini paylaşmayı bilen bu şehirde, komşuluk, vefa ve gönül bağı her zaman en kıymetli değerler arasında yer almıştır. Kurban ibadeti; sahip olduklarımızı paylaşabilmenin, yalnızca kendimizi değil çevremizi de düşünmenin, dayanışmayı hayatın merkezine koymanın en anlamlı ifadelerinden biridir. Özellikle çocuklarımızın bayramın manevi atmosferini yaşayarak büyümesi, geleneklerimizin ve kültürümüzün geleceğe taşınması açısından büyük önem taşımaktadır. Dünyanın farklı bölgelerinde savaşların, yoksulluğun ve acının gölgesinde yaşam mücadelesi veren milyonlarca insan varken; bugün her zamankinden daha fazla vicdana, merhamete ve birlik ruhuna ihtiyaç duyuyoruz. Kurban Bayramı'nın insanlığa umut, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni ediyoruz. Asırlardır paylaşmayı, komşuluğu, yardımlaşmayı ve gönül kazanmayı medeniyet anlayışının merkezine yerleştiren bir millet olarak; bu bayramda da büyüklerimizi unutmadan, çocuklarımızı sevindirerek, ihtiyaç sahiplerinin yanında olarak bayramın bereketini hep birlikte yaşamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor; bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve esenlik getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP