Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'den otopark müjdesi: İhale iptal edildi - Son Dakika
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Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'den otopark müjdesi: İhale iptal edildi

24.02.2022 14:33
Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'den otopark müjdesi: İhale iptal edildi

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye için önem arz eden Efes Alt Kapı Otoparkı ihalesinin iptal edildiğini ifade ederek, "Kentimizin ekonomisine için çok önem arz eden Efes Alt Kapı Otoparkına ilişkin meclisimizde grubu olan bütün partilerle birlikte ve Ankara'ya...

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye için önem arz eden Efes Alt Kapı Otoparkı ihalesinin iptal edildiğini ifade ederek, "Kentimizin ekonomisine için çok önem arz eden Efes Alt Kapı Otoparkına ilişkin meclisimizde grubu olan bütün partilerle birlikte ve Ankara'ya birlikte gittiğimiz meclis üyelerimizle birlikte yapmış olduğumuz itirazlar kabul edilerek, ihalenin iptal edilmesi kararı verildi" dedi.

Efes Alt Kapı Otoparkı işletme hakkının Selçuk Belediyesinde kalması için haziran ayından bu yana mücadeleler devam ediyordu. Otoparktan elde edilen gelirler belediyeye aktarılırken, işletme hakkı için "Efes Bizimdir" imza kampanyası başlatılmış ve 9 bine yakın imza toplanmıştı.

Mecliste grubu bulunan partiler Ankara'da temaslarda bulunmuştu

Son olarak Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, AK Partili Sema Yeşilçimen, Hakan Bayraklı, MHP'li Burhan Öznur ve CHP'li Nuri Caferoğlu Ankara'nın yolunu tutmuş, bazı temaslarda bulunmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından temaslar sonuç verdi ve otopark ihalesinin iptaline karar verildi. Müjdeyi ise Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel duyurdu.

Başkan Sengel, "Kentimizin ekonomisine için çok önem arz eden Efes Alt Kapı Otoparkına ilişkin meclisimizde grubu olan bütün partilerle birlikte ve Ankara'ya birlikte gittiğimiz meclis üyelerimizle birlikte yapmış olduğumuz itirazlar kabul edilerek ihalenin iptal edilmesi kararı verildi. Sayın Binali Yıldırım'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ve çok kıymetli ekibine, İzmir Milletvekili Atilla Kaya'ya, Hamza Dağ'a ve Efes Selçuk'ta faaliyet gösteren bütün sivil toplum örgütleri ve yöneticilerine, tüm siyasi partiler ve yöneticilerine; ama her şeyden önce Efes Selçuk halkına minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Biz bir arada olarak bu işi başardık. Bundan sonra yapacağımız bütün müracaatlarda, Efes Selçuk yararına olabilecek bütün iş ve işlemlerde bu gördüğünüz ekip ile birlikte elimizden geldiğince çaba sarf edeceğiz; çünkü biliyoruz ki; her şey Efes Selçuk için" dedi. - İZMİR

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Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk, Ankara, Efes, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'den otopark müjdesi: İhale iptal edildi - Son Dakika


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