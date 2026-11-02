Başkan Genç, Uzunkum'daki raylı sistem çalışmasını inceledi, şerit kapanacak - Son Dakika
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Başkan Genç, Uzunkum'daki raylı sistem çalışmasını inceledi, şerit kapanacak

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Başkan Genç, Uzunkum\'daki raylı sistem çalışmasını inceledi, şerit kapanacak
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uzunkum'da raylı sistem tünel girişini inceledi. Genç, trafiğin aksamaması için bir şeridin kapatılıp parktan alternatif yol yapılacağını, projenin 4 yılda bitirilmesinin hedeflendiğini ve ağaçların nakledileceğini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirecek raylı sistem projesi için Uzunkum bölgesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Metin Genç, "Şu anda şehrimizin en önemli projesi olarak gördüğümüz, ihalesini yaparak yapımına başladığımız raylı sistem projemizin önemli noktalarından birindeyiz. Toklu mahallemizde, Uzunkum bölgesinde tünel giriş noktasındayız. Firma yetkililerimizle birlikte çalışmaları yerinde incelerken, kıymetli hemşehrilerimizi de süreç hakkında bilgilendirmek istedik. Yapılan çalışmaların trafik akışımızı etkilemesi kaçınılmaz. Bu nedenle trafik düzeninin aksamaması için alternatif çözümler üzerinde çalıştık. Şu anda Toklu mahallemizde mevcut iç yolumuzun bir şeridini tamamen kapatarak saha çalışmalarına ayırıyoruz. Kapatacağımız şeridi ise bulunduğumuz park alanının içerisinden geçireceğimiz alternatif güzergahla destekliyoruz. Böylece doğudan batıya doğru gidecek araçlarımız park içerisinden, batıdan doğuya doğru gelecek araçlarımız ise mevcut iç yolumuzdan ilerleyecek. Bu düzenlemeyle günlük trafik akışını mümkün olduğunca etkilemeden çalışmalarımıza hız vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Başkan Genç, raylı sistem projesini söz verdikleri gibi 4 yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Yapımcı firmalarımızla ve ilgili kurumlarımızla koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Bu süreçte görev alan bütün yapımcılarımıza, yetkililerimize ve mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Burada oluşturacağımız alternatif yol nedeniyle bazı ağaçlarımız etkilenecek. Bu ağaçlarla ilgili olarak Park ve Bahçeler Dairesi ekiplerimizle birlikte yerinde incelemelerde bulunduk. Ağaçlarımızı büyük oranda başka alanlara nakletmeyi planlıyoruz. Ağaçlarımızı kesmeden yaşatmak ve ayakta tutmak için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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