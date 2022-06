Başkan Güder'den Akın'a "hayırlı olsun" ziyareti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan yardımcıları ve Battalgazi Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte yeniden güven tazeleyerek Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına seçilen İhsan Akın ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, her zaman Sivil Toplum Kuruluşlarının yanlarında olduklarını ifade ederek, "Burası bizim evimiz. Sivil Toplum Kuruluşlarımızla her zaman istişarelerde bulunuyoruz. Seçim sürecimizde biz, Malatya'yı Malatya'da bulunan, Battalgazi'yi Battalgazi'de bulunan insanlarla istişare ederek yöneteceğiz demiştik. Bunun içinde her zaman Sivil Toplum Kuruluşlarımızla bir araya geliyoruz. Bugünde Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanımız İhsan Akın ve yönetimini ziyaret ettik. Gıda olmadan yaşam olmuyor. İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için yemesi içmesi lazım. Bu da değişmeyen bir gerçek. Gıda konusunda dışarıya bağımlıysanız bağımsız bir ülke olmazsınız. Son zamanlarda da Ülkemizde ve Dünya da gıdanın ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu yaşayıp görüyoruz. 40 yıl öncesine döndüğümüzde tarım ve hayvancılık Türkiye'de ciddi bir düzeydeydi. Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de sanayi devrimi ile insanlar tarım ve hayvancılıktan uğraşmaktan çıkıp, sanayiye yönelmiş oldular. Biraz daha rahat kazanma para yolu seçilmiş oldu. Tahıl deposunun merkezi Ukrayna'da bilindiği üzere Rusya ile bir savaş yaşanıyor. Bundan ötürüde Dünya ciddi sıkıntılar yaşıyor. Buda bize bir ders olur. Kendi arazilerimizi boş bırakmak yerine arazilerimizi değerlendirmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın da bu noktada talimatları olacak. Bizlerde Sivil Toplum Kuruluşları üzerinden halkı üretime teşvik edeceğiz. Teşvik etmek içinde halkın bu ürünlerden para kazanması lazım. Para kazanmadan kimse ürün veya üretme noktasına gitmez. Battalgazi bölgemizde tarımı teşvik etme noktasında makine parkını kurduk. İlçe müdürlüğümüz ile birlikte yüksek verimli tohumlarımızı getirip, dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Liselerimiz ve fakültelerimizle ortak çalışmalar yürütülüyor. Amacımız birim alanında fazla ürün elde etmek. Bunu gerçekleştirdiğinizde ancak para kazanırsınız. Bu sorun de hepimizin sorunu. Belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa Sivil Toplum Kuruluşlarımızın yanındayız. Yanında olamaya da devam edeceğiz. İhsan Başkanımızın güzel çalışmalarının devamını diliyoruz" dedi.

" Hep birlikte yetiştiricilerimizin sesi olalım"

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ise " Bugün Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve beraberindeki heyet bizlere hayırlı olsun ziyareti için buradalar. Bütün çiftçilerimiz ve yöneticilerimiz adına kendilerine hoş geldiniz diyorum. Tarım ve hayvancılık noktasında gerek yerel yöneticilerimiz gerekse merkezi hükümetimiz bazı çalışmalar yapıyor. Tabi ki gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Onun için bizim daha fazla üretmemiz lazım. Üretene daha çok sahip çıkmamız lazım. Farklı projelerde üreticimizin ve çiftçimizin yanında olmamız gerekiyor. Osman Başkanımızda bir veteriner hekim. Tarım ve hayvancılık noktasında hep beraber daha çok ortak proje üretelim ve yetiştiricilerimizin hep birlikte sesi olalım. İthal eden değil, ihraç eden olmamız içinde üretmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu. - MALATYA