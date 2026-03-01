Başkan Güler, üniversite öğrencileriyle iftar sofrasında - Son Dakika
Başkan Güler, üniversite öğrencileriyle iftar sofrasında

Başkan Güler, üniversite öğrencileriyle iftar sofrasında
01.03.2026 12:43  Güncelleme: 12:49
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Ordu Üniversitesi'nde eğitim gören bin 500 öğrenciye iftar yemeği veriyor. Başkan Güler, öğrencilerle birlikte oruç açarak sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ordu Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler için Ramazan ayı boyunca bin 500 kişilik iftar yemeği veriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, orucunu üniversite öğrencileriyle birlikte açtı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca bin 500 öğrenciye iftar verilen Ordu Üniversitesi'nde öğrencilerle aynı sofrayı paylaşan Başkan Güler, iftarın ardından çay eşliğinde gençlerle sohbet etti. Öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanan ve sık sık hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Güler, gençlerle yakından ilgilendi.

Gençlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Güler, Ordu Üniversitesi'nin kuruluş sürecinde emeği bulunan biri olarak öğrencilerle aynı sofrayı paylaşmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Başkan Güler, "Çorbamızı birlikte içelim diye buraya geldim. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah burada güzel hatıralar biriktirirsiniz. Bazılarınız burada kalır ve hemşehrimiz olur. Sizlerle aynı sofrada olmak beni çok mutlu ediyor. Üniversitenin temellerinin atılmasında emeği olan biri olarak sizleri burada görmek ayrıca memnuniyet verici. Büyükşehir Belediyemizin 19 ilçede sunduğu tüm imkanlar siz gençler için de var. Daha renkli ve verimli günleri birlikte yaşayalım" dedi.

Program sonunda Başkan Güler, öğrenciler ve üniversite personeli ile hatıra fotoğrafları çektirdi. - ORDU

