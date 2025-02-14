Başkan Güler, Ordu'yu İlk 10'a Sokmak İçin Hedef Belirledi - Son Dakika
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Başkan Güler, Ordu'yu İlk 10'a Sokmak İçin Hedef Belirledi

Başkan Güler, Ordu\'yu İlk 10\'a Sokmak İçin Hedef Belirledi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'yu yaşanabilir, kendi kendine yeten ilk 10 şehirden biri yapma hedefiyle çalışmalar yürüteceklerini açıkladı. Toplantıda nitelikli tarım ve yeşil ekonomi vurgusu yapıldı.

14.02.2025 17:32  Güncelleme: 17:38
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'yu daha yaşanabilir, kendi kendine yeten Türkiye'deki ilk 10 şehirden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısının 2. Birleşimi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler Başkanlığında Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

"Amacımız Ordu'yu Türkiye'de ilk 10'a sokmak"

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Güler, Ordu'yu yaşanabilir, kendi kendine yeten Türkiye'deki ilk 10 şehirden biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ordu'yu dedikodu yapmayan, üreten, zamanı verimli kullanan, kul hakkına dikkat eden bir kent yapmaya gayret ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak üç tane kelimeyi lügatımızdan çıkarttık; 'mazeret yok, bahane yok, şikayet yok'. Bunların yerine planlayacak, programlayacak ve koordine edeceğiz. Burası çözüm makamı. Şikayet yok, topu birbirimize atmak yok olayları birlikte burada çözeceğiz. Çok kıymetli bir ekibimiz ve güçlü bir meclisimiz var. Burası bize emanet olarak verilmiş, hakimiyet söz konusu değil, hakimiyet milletin. Çalışmalarımızı buna göre yapacağız. Burada otoritenin yeri biziz. Herkes yaptığı şeyin hesabını verecek, açıklamasını yapacak. Buna göre geniş bir hareket serbestliğimiz var. Benim tarzım hiç sınır koymadan, yönetmekten ziyade yönlendirmek. Bizim bir hedefimiz var 'Ordu'yu yaşanabilir, kendi kendine yeten en güzel kentlerden biri haline getirmek. Rakamsal konuşacak olursak da Türkiye'de ilk 10'a sokmak. Benim kafamdaki asıl gizli hedef ise ilk 5. Biz buna göre kentiyle gurur duyan bir halk oluşsun istiyoruz" dedi.

"Nitelikli tarım ve yeşil ekonomiye ağırlık verdik"

Başkan Güler, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Dedikodu yapmayan, üreten, zamanı verimli kullanan, kul hakkına dikkat eden bir kent. Bunu da yapmaya gayret ediyoruz. Bunları yaparken de tabii bir belediyecilik faaliyetleri var. Bir de kent ekonomisi diye bahsettiğimiz şehir ekonomisi, sosyal hayatımız, bunlar çok önemli. Biz başta nitelikli tarım olmak üzere, yeşil ekonomi olmak üzere bunlara ağırlık verdik. Çevre dostu çalışmalara ağırlık veriyoruz. 19 ilçemizi de belli plan dahilinde bir kalkınma modeline göre ilerletmeye çalışıyoruz. Bunun için sosyal yardımlaşmaya ağırlık veriyoruz. Suç oranı en düşük illerden biriyiz. O bakımdan Ordu yaşanılabilir en güzel yerlerden bir tanesi."

"Halkın her türlü menfaatini korumak benim görevim"

Halkın her türlü menfaatini korumayı kendine görev edindiğini ifade eden Başkan Güler, "Belediye başkanı olarak benim görevim halkın her türlü menfaatini korumak. Bunun içerisinde sokak hayvanları, ekonomi, burada kişilerin hakkın hukuku kadar diğer paydaşımız olan canlıların da hakkı hukuku var. Yani sokaktaki köpekte bizim meselemiz, martı da bizim meselemiz. Biz bu işleri yaparken işlerimizin üç tane özelliğinin olmasına önem veriyoruz. Birincisi muamelelerimizin legal olması lazım, ikincisi açık olması lazım, üçüncüsü de hesap verilebilir olması lazım. Oyunun kurallarını böyle zaman zaman hatırlatmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Kokarca ile mücadeleye katkı veriyoruz"

Kahverengi kokarca ile mücadeledeki çalışmalara da değinen Başkan Güler, bilim kurulu ile ortak çalışma gerçekleştirdiklerini vurguladı. Hep birlikte hareket ederek kokarca sorununun üstesinden gelmek istediklerini kaydeden Başkan Güler, "Kokarca ile hep beraber mücadele ediyoruz. Belediyenin direkt konusu değil ama burada da üzerimize düşen yükün daha fazlasını alacak şekilde makinalarımızı, vektörel mücadelemizdeki arkadaşlarımızla ve kurduğumuz bilim kuruluyla bu çalışmayı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Ordu'da istihdam konusunda yeni imkanlar oluşturmak istiyoruz"

Ordu'da 20'nin üzerinde yeni ürün elde ettiklerini ve pazarlama birimi kuracaklarını aktaran Başkan Güler, istihdama da katkı vermek istediklerinin altını çizdi. Başkan Güler, "Artık ürettiğimiz şeyleri satma noktasında piyasa çalışmalarımızı yapmıştık şimdi bunları aktif bir şekilde piyasaya sürerek yeni ürünlerle yeni ekonomik kaynaklar oluşturacağız. Bu da bize istihdam konusunda yeni imkanlar çıkaracak" dedi.

Ordu Şehir Hastanesi'nin hızlı açılışı için imar değişiklikleri kabul edildi

Konuşmaların ardından görüşülen gündem maddelerinde Ordu Şehir Hastanesi ile ilgili imar değişikliği konuları görüşüldü. Toplantıda, Ordu Şehir Hastanesi'nin güzergahı için imar planı değişikliği kabul edildi ve hastanenin kısa sürede hizmete açılması için en önemli kısım aşıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Güler, Ordu'yu İlk 10'a Sokmak İçin Hedef Belirledi - Son Dakika

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