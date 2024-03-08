Başkan Güler: "Satan değil kazandıran belediye başkanıyım"
AYDIN - 31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala adayların temposu da artmaya devam ediyor. Köşk Belediye Başkanlığı için süren yarışta ise mevcut AK Partili Belediye Başkanı Nuri Güler, aday gösterilmediği için bağımsız aday olarak AK Parti'nin karşısında yer alan önceki dönem belediye başkanına açık gönderme yaparak sert şekilde eleştirdi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala oldukça hareketlenen seçim çalışmalarında AK Partili Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, ziyaret ettiği Çiftlik Mahallesi'nde yoğun ilgi gördü. Seçim çalışmaları kapsamında kendisine yönelik karalama siyasetine yürütülmeye çalışıldığını iddia eden Nuri Güler, Çiftlik Mahallesini yüzlerce araçtan oluşan konvoyla ziyaret etti. Meşale, havai fişek gösterileri ve tezahüratlar altında mahalleye giren Başkan Güler, kalabalığa hitap ederek iddialara yanıt verdi.
Kendisine eşlik eden AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, AK Parti İlçe Başkanı Bünyamin Kahraman, MHP'li Levent Güler, Belediye Meclis Üyesi adayları ve parti yöneticileri ile halkı selamlayan Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, "Çiftlik Köyü sakinleri, Davasını satanların peşinden gitmez" diyerek başladığı konuşmasında "2019 yılında yine buradaydık ve o gün seçimlerde bulanık suda balık avlamaya çalışanlara karşı Çiftlik Köyü davasından asla ödün vermedi. O gün olduğu gibi bugün de davasından ödün vermeyecek. Biz biliyoruz ki davasını satanların peşinden Çiftlik Köyü gitmez. Sadece nefsi hareket yapan, kendi arzu ve emelleri için, makam için mücadele edenlere Çiftlik Köyümüz pirim vermez. Geçmişte nasıl dedikodu ve algı operasyonları yapılmışsa bugün de aynı yanlış yapılıyor. Ben bize güvenen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
"Yanında getirdiği belgeleri halka sundu"
Başkan Güler, rakibi olan Rıfat Kadri Kılınç'ın Belediyeyi borçsuz olarak devrettiğini iddia ettiğini belirterek, "Bu elimdeki belge 2019 yılı Haziran ayı başındaki belediyemizin bilançosudur. Görevi devraldığımızda belediyemizin 99 milyon 098 bin 44 TL borcu vardı. Yani 11 bin ton zeytinyağı bedeli. Bugünkü parayla 2 milyar TL gibi. Bütçesinin tam 3 katı borçlanmış bir belediyeydi. Bu Türkiye tarihinde ender karşılaşılan bir borçlanma tekniği. Borç karşılığı yaptırdığı işleri ödeme imkanı bulamamış. Çok şükür biz bu borçları da ödedik, ödenemeyen personel maaşlarını ödedik, şantiyemize onlarca araç aldık. Ovasından dağına, sporundan sosyal alanına, yolundan taşına, parkından zirai alanına kadar ihtiyaç duyulan her alanda hizmet ürettik. Köşk ilçemizin köylerinde düğün salonu olmayan yer kalmıyor artık" dedi.
"Satan değil kazandıran belediye başkanıyım"
Kendisinden önceki dönemde satılan yerlerle ilgili 'satılmadı' şeklindeki iddialarında asılsız olduğunu belirterek bazı belgeler sunan Nuri Güler, "Çiftlikteki arazinin satılmadığını iddia etmişler. Muhtarım da burada. Belge de burada. Bunlar satılmadığını da bilmiyorlar satıldığını da bilmiyorlar. Bunlar belediyeyi bilmiyorlar. Zaten ne yaptıklarını da bilmiyorlar ki. Çiftlik köyünün en kıymetli arazisi önce kiraya verilmiş. Bu da yetmemiş borçlarından dolayı satılmış. 27 bin 500 metrekarelik arazi, ben belediye başkanı olmadan önce satılıyor ben ise belediye başkanı olunca araziyi geri alıyorum. Satan değil kazandıran belediye başkanı olmak işte böyle bir şey. Bugüne kadar Köşk Belediyesi envanterindeki yüzlerce dönüm arazi, onlarca kıymetli arsanın satıldığını belgelemek hiç sorun değil. Bizim geçmişle hesabımız yok ama ne yazık ki yıllarca AK Parti'nin gücünden istifade ederek belediye makamına sahip olmuş birilerinin bugün hala daha yönetemeyerek batırdıkları bir belediyeye talip olmaları ve AK Parti'de bölücülük hareketini başlatmaları ne yazık ki büyük bir talihsizliktir. Belediyede beş yıldır belediye başkanlığı yapıyorum ama 5 yıl önce milyarlarca lira borç altında aldığım belediyede bir tane çöp bile satmadım. Satılanlarla üretilen eserler mukayese edilse satılanlar yerinde kalsa Köşk Belediyesi bugün daha zengin olurdu. Biz yine de bu kadar ağır şartlarda devraldığımız belediyede kalkıp ta 'herhangi bir eser üretmedi' diyenlere verilecek çok cevabımız var" dedi.
Son Dakika › Yerel › Başkan Güler: 'Satan değil kazandıran belediye başkanıyım' - Son Dakika
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