Ordu\'da Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Kahvaltı Programı Düzenlendi

Ordu'da şehit aileleri ve gaziler adına kahvaltı programı düzenlendi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yılın 365 günü şehit yakınları ve gazilerin emrinde olduklarını söyledi.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Ordu Şubesi tarafından gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda Başkan Güler, masaları gezerek şehit yakınları ve gaziler ile sohbet etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler programda yaptığı konuşmada 365 gün 24 saat şehit yakınları ve gazilerin emrinde olduklarını söyledi. Güler, "Bu dernek, derneklerin içinde kıymeti tarif edilemeyecek kadar önemli. Çünkü mensupları, Allah'ın övdüğü, cennetiyle müjdelediği, şerefli insanların aileyle birlikte oluşturduğu bir dernek. Bu anlamda kelimelerle tanımlanamayacak hedefeler karşısında en kıymetli varlığını canını feda etmiş kişiler. Dolayısıyla ne kadar söylersek söyleyelim az. İlimiz de şehitler açısından Türkiye'de ilk 3'e giriyor. 16 cephede bin 438 tespit edilebildiğimiz şehidimiz var. Bu şehitlerimizin adını yaptığımız anıt ile yaşatmaya devam ediyoruz. Valimizin riyasetinde sizler için güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz. Ama ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz. Dolayısıyla, biz size sadece hizmetle yükümlüyüz. Bu hususta çalışmalarımızı hiç azaltmadan arttırarak yapacağız. Böyle bir kahraman şehirde tarihi bağlarını sağlayacak eserleri gün yüzüne çıkarıyoruz. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de Rüsumat No: 4 Gemisi. Sizleri mutlu etmek için çok yoğun bir şekilde çalışarak taleplerinizi uygulamaya geçireceğiz. Biz sizin emrinizdeyiz, büyük bir aileyiz. 365 gün 24 saat emrinizde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in şehit yakınları ve gazilere önemli bir değer verdiğinin altını çizen Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz, bunun en önemli göstergesinin dernek binası olduğunu söyledi. 24 yıllık mekan sorununu Başkan Güler'in çözdüğünü aktaran Korkmaz, "İlimizde şehidimize ve gazilerimize sahip çıkıldığının birinci göstergesi mekandır. Yaklaşık 24 yıllık mekan sorunumuzu takip ederek çözüme kavuşturan, bizlere acımızı ve mutluluğumuzu paylaştığımız, şehitlerimizin hatıraları ile nefes aldığımız bir mekan hediye eden değerli bir büyüğümüz Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'e Ordulu şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Programa Ordu Valisi Muammer Erol ile protokol üyeleri de katıldı. - ORDU